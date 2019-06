Eventi e spettacoli in città, c'è il bando estivo per le associazioni

La Spezia - Ottomila euro totali di contributi per le associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio per realizzare eventi di musica, teatro, danza, arti visive, attività ludico-sportive, intrattenimento bambini e attività di strada tra luglio e settembre. E' il contenuto del bando emesso dal Comune della Spezia nei giorni scorsi (clicca qui) che, si legge nel documento, "intende promuovere e sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici la libera iniziativa di enti e associazioni nella realizzazione di una serie di spettacoli ed eventi, da svolgersi in aree aperte al pubblico dei quartieri e del centro storico della città", anche allo scopo di valorizzare la rete commerciale.

Il Comune erogherà un contributo che non supererà l’85% del costo totale della proposta e comunque fino ad un massimo di 400 euro.



"E' solo il primo di due bandi di questo tipo che emettiamo nel 2019. Ne lanceremo un altro, più cospicuo, in autunno - spiega l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - per aiutare il mondo dell'associazionismo ad animare quartieri e piazze. Le risorse che mettiamo a disposizione servono per far emerge quel sottobosco di gruppi e volontari che si impegnano per animare la vita spezzina. Il nostro contributo, che può sostenere piccoli progetti, mira a sostenere e promuovere le loro attività e ad aiutarli a raggiungere i propri scopi sociali, che spesso ben si coniugano anche con il divertimento degli altri".



Possono partecipare organizzazioni, associazioni, enti, comitati, società, dotati di statuto e atto costitutivo e senza scopo di lucro. I proponenti potranno presentarsi singolarmente o in qualità di capofila di un gruppo di partenariato, nel caso in cui intendano mettere in rete competenze e risorse per l’attuazione dell’iniziativa.

Le proposte dovranno riferirsi ad iniziative aperte e gratuite al pubblico e saranno valutate da una apposita commissione esaminatrice sulla base dei criteri di indicati nel bando.