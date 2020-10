Eventi e Covid, la mappa del rischio di incontrare un contagiato

La Spezia - Che rischio c'è di incontrare una persona contagiata da coronavirus uscendo la sera o partecipando a un evento? Una risposta che può essere data solamente a livello statistico, ovviamente, ma che rende bene l'idea del rischio di contagio che si corre nella quotidianità.

A fornire l'informazione è la pagina "Eventi e Covid-19" (clicca qui), progettata e sviluppata dallo staff di Isi Foundation, centro di ricerca privato con sede a Torino.



Dalla mappa interattiva si hanno le conferme dei numeri che ormai ben si conoscono, ma con la lente che riduce il campo a eventi che vanno dalle 10 alle 20mila persone. Di fatto si tratta di una stima del rischio di essere esposti al virus sulla base del numero di persone che partecipano ad un evento. Il rischio è espresso come la probabilità che almeno un individuo positivo sia presente all'evento.



Prendendo come indicatore standard quello dell'evento con 100 persone, per esempio, nella provincia spezzina la percentuale di rischio di incontrare una persona affetta da Covid-19 (sintomatica o meno) è pari a 18 e vengono riportati i casi registrati negli ultimi 10 giorni (224) aggiornati quotidianamente.

In provincia di Genova il rischio sale al 37 per cento (1.958 negli ultimi 10 giorni), mentre in quella di Massa-Carrara si scende al 17 per cento e i casi degli ultimi 10 giorni sono stati 187. Va ancora meglio in provincia di Parma, con un rischio di incontrare un contagiato da coronavirus che cala all'11 per cento.

Va solo leggermente peggio nel Ponente ligure, con una percentuale del 12 per cento in quel di Savona e del 14 per cento in provincia di Imperia.