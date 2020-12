EuropaPark, da venerdì sosta pomeridiana gratuita nei weekend sino a marzo

La Spezia - Comune della Spezia ed Europa Park, gestore del parcheggio sotterraneo di Piazza Europa, stipulano una convenzione per l’utilizzo gratuito dello stesso nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 16.30 alle 6 del mattino successivo: l'accordo vale da oggi ma diventerà operativo nella giornata di venerdì 4 dicembre e sarà valido sino al 31 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe che saranno congiuntamente rideterminate. L'obiettivo, come era già accaduto alcuni mesi fa, è quello di incentivare il commercio in centro storico, a maggior ragione in questo particolare anno di emergenza.