Europa Park, tre ore gratis per chi compra in centro

La Spezia - Con una spesa minima di 20 euro in uno dei negozi, ristoranti o bar del centro convenzionati si riceverà un ticket che consentirà di parcheggiare gratuitamente per tre ore nel parcheggio interrato di Piazza Europa, dopo le 16 del sabato e la domenica.

E' questo il succo della convenzione anticipata da CDS (leggi qui) e stretta tra Europa Park, l'amministrazione comunale, i consorzi Spezia vivi il centro e Speziaincentro e le associazioni di categoria Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato.



L'iniziativa, che scatterà a partire da domenica 1°, è stata presentata questa mattina a Palazzo civico, è stata ideata per agevolare e sostenere le attività commerciali del centro storico ma anche lo shopping durante le festività natalizie, ma avrà una durata di 6 mesi, con la possibilità di rinnovarla per altri 6, per un durata totale di un anno.

"Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - sosteniamo il commercio cittadino. Siamo riusciti, attraverso questo accordo con Europa Park, ad offrire tre ore di sosta gratuita il sabato e per tutta la domenica a coloro che faranno acquisti nel centro città, valorizzando quindi il tessuto economico locale e facendo vivere i negozi di vicinato, che rappresentano un vero faro cittadino perché garantiscono sicurezza e bellezza dei luoghi. Fare acquisti in centro aiuta l’economica locale ed è per questo che proponiamo questa iniziativa, che si affianca alla prima ora gratuita nei parcheggi a rotazione del centro il sabato pomeriggio. Con queste proposte si cerca di fare squadra proprio per migliorare il commercio cittadino".



Nello specifico, le associazioni di categoria rappresentative del commercio e i Civ del centro storico acquisteranno, ad un prezzo convenzionato di 0,40 euro ciascuno, i ticket di sosta che verranno distribuiti ai commercianti, i quali a loro volta li cederanno a quanti effettueranno nei negozi che esporranno l'adesivo "Europa Park" una spesa minima di 20 euro. Il ticket offrirà appunto la possibilità di parcheggiare per 3 ore gratuitamente, dalle ore 16 del sabato e fino a tutta la giornata di domenica.



"Tra gli obiettivi della nostra azienda - ha aggiunto Francesco Fiorino, direttore di Europa Park - c'è quello di sostenere le attività economiche cittadine: fa parte delle nostre funzioni. Certo, avendo obiettivi economici e finanziari, questa iniziativa rappresenta uno sforzo, ma lo facciamo volentieri. L'acquisto che dà diritto al ticket può esser fatto in qualsiasi giorno della settimana e una volta giunti al parcheggio dovranno inserirlo e pigiare il tasto "biglietto complementare". La promozione non funziona con il Telepass, che deve essere schermato, con l'apposita scatola o con della stagnola, onde evitare di pagare ugualmente all'uscita dal parcheggio".

Soddisfatta per l'intesa raggiunta Monica Aldiccioni, responsabile marketing e comunicazione del consorzio Spezia in centro: "Siamo aperti a ogni tipo di iniziativa che che agevoli le vendite. Inoltre il parcheggio che offriamo gratuitamente è al coperto. Si tratta di una iniziativa importante, aperta a tutti gli esercenti, anche locali, ristoratori e bar che vogliamo proporre tre ore di parcheggio gratis in concomitanza con l'aperitivo o per il pranzo o la cena della domenica, quando il resto dei negozi sono per lo più chiusi".

"Si può affrontare il tema dei parcheggi e del commercio lamentandosi o facendo qualcosa e questa è una risposta. Bisogna distinguersi per non estinguersi, ed è quello che abbiamo pensato di fare con questa promozione", hanno concluso Nicola Carozza per Confartigianato, Valentina Figoli per Cna e Lorenzo Servadei per Confcommercio.