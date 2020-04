Euroguarco, la famiglia Ghirlanda dona 6.500 mascherine

La Spezia - Nuovo gesto concreto solidale da parte della famiglia Ghirlanda, proprietaria dell'azienda Euroguarco di Arcola. I fratelli Cristiano e Massimiliano hanno infatto donato alla Croce Rossa Italiana 1.500 mascherine di protezione FFP2, materiale ritenuto fondamentale per proseguire l'attività in ambulanza in sicurezza. I dpi sono già state distribuite anche nei reparti ospedalieri e nelle associazioni di volontariato del territorio che ne hanno bisogno. Nei prossimi giorni analogalmente saranno donate altre 5000 mascherine chirurgiche sempre per chi ogni giorno, in modi diversi, è in prima linea nella difficilissima emergenza in cui siamo immersi da ormai un mese.