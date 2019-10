Estensione della Ztl, tutto quel che c'è da sapere

La Spezia - In merito all'estensione della Zona a Traffico Limitato recentemente attivata, il Comune della Spezia informa che i cittadini e gli utenti già detentori di permessi per accedere alla Ztl “Il Torretto” possono accedere anche ai nuovi tre varchi: Chiodo, Mazzini, Diaz e non è necessaria alcuna altra richiesta. Diversamente chi non ne fosse ancora provvisto dovrà richiederlo.



Tutte le indicazioni: i portatori di handicap che non hanno alcuna autorizzazione dovranno inviare una preventiva comunicazione per ottenerla tramite mail a mobilita@comune.sp.it o rivolgersi all’Urp di Palazzo Civico al piano terra. Mentre invece i portatori di handicap che occasionalmente transiteranno potranno chiamare anticipatamente il numero gratuito 800178488.



Le altre autorizzazioni: Forze di Polizia -Servizi Pubblici essenziali - pulizia strade - autobus - veicoli tim - pulizia/manutenzione strade - veicoli Asl - veicoli teatro civico, taxi, autobus, NCC devono inoltrare una richiesta via Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo pec traffico.comune.laspezia@legalmail.it - mobilita@comune.sp.it



Chi per motivi d’urgenza transiterà nella zona a traffico limitato potrà, entro le successive 24 ore, inviare una mail alla Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.sp.it - pm.laspezia@legalmail.it. Chi è già in possesso dell’autorizzazione alla ZTL “ Il Torretto” non dovrà richiedere ulteriori permessi.



Per tutte le altre richieste è possibile contattare Mp mobilità e parcheggi, Via Aurelio Saffi n° 3 – Tel. 0187 1875303 - Fax 0187 1875308, Pec: atcmp@pec.it, e-mail: infomobpark@mobpark.it - pass@mobpark.it.