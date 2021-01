Esercizi pubblici, uno sforzo in più per controllare le attività

La Spezia - Per quanto concerne l'attività di Polizia Amministrative e sociale, nel corso dell’anno la Questura della Spezia ha potenziato al massimo l’attività volta al controllo degli esercizi pubblici e delle attività con licenza di PS, che ha consentito alla Squadra Amministrativa di controllare 1097 attività, tra cui pubblici esercizi, bar, ristoranti, circoli privati, grande e media distribuzione, sale giochi, compro oro, money transfer e internet point, armerie e negozi di minuta vendita con licenza di PS, istituti di vigilanza e relative guardie particolari giurate, agenzie investigative e di recupero crediti, addetti al controllo dei locali di pubblico intrattenimento e pubblico esercizio, steward, nonché di operare, oltre alle sanzioni di routine: 14 chiusure per cinque giorni di pubblici esercizi quale sanzione accessoria prevista dalla così ripartite: cinque bar e locali di intrattenimento del capoluogo gestiti e frequentati da cittadini sudamericani, di cui tre chiusi due volte; due locali gestiti nel capoluogo da cittadini italiani; un locale nel capoluogo gestito da cittadino albanese, tre pubblici esercizi a Sarzana con contestuale chiusura provvisoria delle seguenti attività. Un bazar etnico è stato chiuso per quindici giorni con provvedimento del Questore ex art. 100 TULPS, per aver venduto superalcolici ad un minore poi ricoverato perché colto da malore.



La Divisione Polizia Amministrativa e sociale ha altresì rilasciato o ratificato i seguenti titoli:

Ufficio Armi

Porti d’arma Tiro a Volo: 304

Porti d’arma Caccia: 351

Denunce di detenzione di armi: 483



Attività Ufficio Passaporti

Passaporti Biometrici: 2107



Attività dell’Ufficio Immigrazione

L’Ufficio ha curato la puntuale istruttoria delle sottoindicate posizioni soggettive, profondendo il massimo sforzo per ridurre i tempi di consegna dei titoli di soggiorno e garantire il supporto informativo anche on line alle comunità straniere regolarmente soggiornanti in provincia, ascrivibili a 105 cittadinanze, per un totale di 15.260 stranieri, avvalendosi anche dei mediatori culturali per le lingue bengalese, urdu, arabo, dialetti dell’Africa Centrale, lingue anglofone e francofone. Parallelamente ha implementato l’attività istruttoria di revisione delle posizioni relative a

stranieri dediti ad attività criminosa, avviando le conseguenti procedure di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, agendo in tempo reale anche sugli stranieri scarcerati irregolari o pericolosi, sui fermati e rimodulando le proprie attività in ragione delle limitazioni agli spostamenti internazionali. Laddove non è stato possibile procedere all’accompagnamento immediato in frontiera, gli agenti hanno accompagnato gli espulsi presso il Centro di permanenza assegnato fuori regione, ove sono stati trattenuti fino alla definitiva espulsione dall’Italia.



Permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati 5400

Permessi di soggiorno rifiutati o revocati 106

Ordini del Questore a seguito di espulsione dal TN 48

Trattenimenti del Questore presso CPR fuori regione 7

Accompagnamenti coattivi immediati in frontiera o al paese di origine