Esercitazione in galleria “Fresonara”, lunedì sarà simulato un incidente

La Spezia - La mattina del 16 dicembre, all’interno della Galleria “Fresonara”, nella carreggiata ovest - direzione La Spezia dell’A15, attualmente oggetto di interventi manutentivi, avrà luogo un’esercitazione con la partecipazione della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco (anche con un mezzo appositamente allestito per l’intervento in ambienti confinati), del 118, e della Concessionaria Salt e la collaborazione di Aciglobal, di Vai Europa Assistance, di Ima Servizi. L’esercitazione è programmata ai sensi del d.l. 264/06, che recepisce la Direttiva della Comunità Europea in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Lo scenario, pensato per testare la capacità di risposta operativa integrata delle strutture preposte ai servizi di pronto intervento, vedrà coinvolti, nella ricostruzione di un incidente stradale, due autovetture ed un mezzo pesante, con simulazione della presenza di feriti incastrati tra le lamiere di una vettura, di un principio di incendio e del rilascio di carburante. L’esercitazione, che sarà segnalata dalla Società concessionaria tramite appositi cartelli e pannelli a messaggio variabile, non pregiudicherà in alcun modo la possibilità per gli utenti di utilizzare l’autostrada percorrendo in doppio senso di circolazione la carreggiata est.