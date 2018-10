Escursionismo a misura di disabile, un 'Sogno di fine estate'

La Spezia - Nell’ambito del Progetto “Un Sentiero per Tutti” la sezione CAI di La Spezia, ANGSA, AGAPO organizzano l’evento “Sogno di Fine Estate” Domenica 14-10-2018 ; scopo dell’iniziativa è dare un seguito alle manifestazioni fino ad ora effettuate , informare sulle numerose escursioni possibili , a misura di disabile , nell’immediata periferia della nostra città e dare risalto alle strutture destinate all’inclusione socio-lavorativa di ragazzi autistici , di proprietà

della Fondazione Carispezia, realizzate nell’ambito del progetto “AUT AUT - Autonomia Autismo” e gestite da realtà che si occupano di autismo nate dall’esperienza delle associazioni ANGSA e AGAPO.

Il percorso proposto unirà le due strutture ubicate alla Spezia, una in località Sant’Anna e l’altra in via Fontevivo, quest’ultima in fase di ultimazione. Per i disabili motori verrà utilizzata la Joelette, speciale carrozzina monoruota adatta a percorrere i sentieri, che il CAI di La Spezia ha potuto acquistare, grazie al contributo della Fondazione Carispezia.

La partenza dell’escursione avverrà alle ore 9 da Via Fontevivo (piazzetta davanti all’Istituto Alberghiero Casini), nei pressi della struttura in costruzione, e terminerà alle ore 13 in località S. Anna Holstel/Campus Agrisociale. Il percorso è di circa 10 Km.

L’escursione dei disabili motori in carrozzina Joelette e dei disabili psichici con problematiche che non permettono il percorso lungo , partirà alle ore 11.30 dal piazzale della Pieve di Marinasco per raggiungere il S. Anna Hostel dopo un percorso di circa 2 km.