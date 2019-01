Escort, a Spezia costano 80 euro. Gradita buona parlantina

Più salate a Genoa: un centone di media. Qualche dato dal portale principe del settore.

La Spezia - Nella piccante classifica regionale del costo medio di un incontro con una escort, la Liguria si piazza in sesta posizione, dietro Friuli, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino. Genova, con 100 euro, la provincia più 'costosa', seguita da Spezia (80), Imperia (75) e Savona (70). Questi sono soltanto alcuni dei dati raccolti a fine 2018 dal portale Escort Advisor, una vera stella polare per gli appassionati del settore. Il sito, attivo da cinque anni, sta continuando a crescere, “affermandosi come la principale fonte di informazioni e opinioni imparziali sul settore delle escort in Italia. Nel corso del 2018 il numero degli utenti complessivo è cresciuto del 20% circa passando da circa 1,3 milioni di utenti unici mensili a 1,5 milioni, catapultando Escort Advisor fra i primi 100 siti più visitati in Italia in assoluto”, spiegano dal portale.



Nello Spezzino, segnala Escort Advisor, sono attiva oltre 220 professioniste del comparto, attive in stragrande maggioranza nel capoluogo. Solo alcune ricevono e operano a Sarzana. Le recensioni degli utenti permettono al portale di elaborare anche una classifica delle escort spezzine più gradite: una decina al momento può vantare cinque stelle su cinque. Senz'altro pittoresco inoltrarsi nel mondo delle recensioni, dove domina un linguaggio in codice elaborato soprattutto per identificare le varie specialità e pratiche nel corso della prestazione. Che – ben si capisce dalle recensioni di chi si rivolge alle escort operanti alla Spezia – non è, o almeno non dovrebbe, essere solo sesso, ma anche un po' di chiacchiera e socialità. Tant'è che tra le lamentele c'è la scarsa dimestichezza di alcune operatrici straniere (tante, dalle cinesi alle brasiliane, passando per le est europee) con la lingua italiana.