Esami on line all'Istituto di scienze religiose

La Spezia - Tra le attività diocesane che in questi giorni hanno dovuto rivedere ed adattare le proprie modalità operative ci sono quelle legate all’Istituto superiore di Scienze religiose di via Malaspina. All’Istituto, come è noto, studiano coloro che si preparano a divenire insegnanti di religione e ad altri impegni ecclesiali. Da quest’anno già gran parte delle lezioni si svolge a distanza, in collegamento con Genova e con Albenga, in seguito all’avvenuta unificazione regionale. Ma non si era ancora assistito ad un utilizzo generalizzato dei mezzi online per lo svolgimento degli esami. La necessità, imposta dalla sospensione delle attività didattiche pubbliche e private disposta dalle nuove norme governative, ha imposto di adeguare rapidamente le modalità. Marzo, infatti, è tempo di esami. Esiste quindi una piattaforma Cisco grazie alla quale docente ed alunno si confrontano online. E non solo con le parole, dal momento che le domande di esame sono anche registrate in forma scritta. Le diocesi liguri si confermano in questo modo pienamente inserite nella nuova “multicanalità” disposta a livello nazionale.