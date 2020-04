Erogati oltre mille buoni spesa. E le valutazioni proseguono

La Spezia - "Ad oggi abbiamo visionato più di 2.300 domande di cittadini che vivono una situazione di difficoltà impreviste e abbiamo già erogato 1.083 buoni spesa. Stiamo proseguendo con le valutazioni dei vari casi e a breve daremo risposta a tutti". Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali del Comune della Spezia, Giulia Giorgi, in merito all'andamento della distribuzione dei 494mila euro provenienti dalla Protezione civile nazionale per sostenere le famiglie che devono far fronte alle difficoltà economiche causate dal lockdown imposto per il contenimento del contagio del coronavirus.



"I servizi sociali del Comune della Spezia sono, ogni giorno, in campo per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà per questa quarantena. Si tratta di un'emergenza nell'emergenza. Devo ringraziare tutto il personale che sta gestendo questa misura straordinaria, impegnandosi veramente ogni giorno della settimana perché non possiamo lasciare indietro nessuno. Noi ci siamo", prosegue l'assessore che si rende disponibile per qualsiasi informazione attraverso i canali social e attraverso l'indirizzo email istituzionale giulia.giorgi@comune.sp.it.



Ricordiamo che l'amministrazione comunale ha scelto di affidare a Yes Ticket la fornitura di buoni sociali elettronici personalizzabili ricaricabili nel numero indicativo di circa 1.000 chip card per consentire il successivo acquisto dei beni di prima necessità da parte dei soggetti individuati dai Servizi sociali.

L'ammontare delle ricariche delle card sarà di 360mila euro, mentre 34mila euro sono già stati consegnati a Caritas che soddisfa una platea numerosa di utenti in carico ai Servizi sociali comunali.