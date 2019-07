Erl Emergency, robot in azione subito dopo i disastri

La Spezia - Quando tutto sembra perduto e la fine inevitabile, ecco arrivare una squadra di robot che porta in salvo i sopravvissuti e si mette subito al lavoro per le prime riparazioni di emergenza.

Non è la scena di un film di fantascienza, ma la simulazione di un intervento che avverrà al Centro per la Ricerca e la Sperimentazione Marittima della NATO alla Spezia, presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare, dal 14 al 19 luglio.

I robot saranno quelli di ERL Emergency Robots 2019, una sfida che porterà alla Spezia 60 partecipanti provenienti da università, scuole superiori e aziende di sette Paesi. Lo scenario proposto è ispirato a un incidente portuale, in seguito al quale le squadre di robot dovranno salvare le vittime e gestire le situazioni di emergenza. ERL Emergency Robots 2019 vedrà entrare in azione robot marini e terrestri che collaboreranno fra di loro per portare i soccorsi ai sopravvissuti, estinguere un incendio, ispezionare tubature e chiudere valvole per fermare perdite di sostanze tossiche. Dovranno insomma essere in grado di prendere decisioni autonome su come intervenire al meglio in una situazione non programmata.

Ed è proprio questo l’impegno dei ricercatori che si affronteranno ad ERL Emergency Robots: progettare robot sempre più efficienti, in grado di collaborare con l’uomo per aumentare la sua sicurezza, anche in situazioni molto difficili. Di come renderlo possibile, e degli ultimissimi progressi in questo campo, si parlerà alla Spezia in numerose conferenze e dimostrazioni.



“Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti di ERL Emergency Robots 2019 - dice Gabriele Ferri, Direttore Tecnico della gara -. Le squadre vincitrici delle Olimpiadi di Robotica - una competizione di robotica per le scuole superiori finanziata dal MIUR - saranno presenti per mostrare i loro robot e vedere gareggiare gli studenti universitari. Inoltre, nell'ambito del “Progetto Giona - Educazione per il futuro del Mare”, studenti degli Istituti Superiori Parentucelli di Sarzana, Capellini-Sauro e Pacinotti della Spezia avranno l’opportunità di vedere i robot in azione, aiutare l’organizzazione e interagire con la giuria internazionale. Giovedì 19, inoltre, il professor Shinji Kawatsuma parlerà della sua esperienza come capo dell’intervento robotico compiuto in seguito allo tsunami di Fukushima nel 2011".



L’evento vedrà la partecipazione di circa 100 studenti e di giudici internazionali provenienti dalle più prestigiose istituzioni mondiali. La gara è organizzata localmente dal Centro per la Ricerca e la Sperimentazione Marittima (CMRE) della Spezia con il finanziamento della Commissione Europea, che vuole così promuovere la ricerca nell’ambito della robotica e avvicinare i giovani a questa disciplina. Forse fra di loro ci saranno anche i ricercatori del futuro, quelli che lavoreranno ai robot della prossima generazione, capaci di aiutare l’uomo in maniera sempre più efficace.



Che cos’è ERL Emergency 2019?

ERL Emergency Robots 2019 è una gara tra robot ad uso civile, capaci di intervenire in risposta a calamitá naturali o eventi catastrofici in “domini” diversi (acqua, terra, aria). Dopo il primo successo di euRathlon 2015 e di ERL Emergency 2017 a Piombino, la competizione torna al Centro NATO per la Ricerca e la Sperimentazione Marittima (CMRE) della Spezia, dove è iniziata nel 2010. La competizione mira a promuovere l’interazione tra team internazionali, eterogenei per background e provenienza. Lo scenario proposto, ispirato ad eventi reali, rappresenta un caso ideale in cui la robotica, con applicazioni in ambiente sottomarino e terrestre, può fornire un supporto determinante per salvare vite umane e limitare conseguenze potenzialmente catastrofiche sull’ambiente.

In caso di situazioni di emergenza, i sistemi robotici possono aiutare le squadre di salvataggio a ispezionare l’area e agire a distanza. Le emergenze possono ovviamente accadere in ogni tipo di scenario, quindi non sempre è possibile comunicare in modo efficace o avere accesso al segnale GPS. Per avere successo sarà necessario che i robot abbiano capacità innovative. La competizione dà molto rilievo all’autonomia e alle capacità di navigazione dei robot, traguardi importanti per i sistemi di ricerca e salvataggio.

Durante ERL Emergency 2019 la sfida si concentrerà sulle capacità sensoriali dei robot, la loro mobilità, autonomia e capacità di cooperazione. La tecnologia sviluppata in questo tipo di gara inizia in effetti ad essere matura per l‘impiego in situazioni reali, come testimonia l’utilizzo di sistemi robotici “multi-dominio” in occasione del sisma di Amatrice nel 2016, ma le potenzialità inesplorate appaiono ancora estremamente ampie.

ERL Emergency 2019 è molto più di una gara tra robot. In parallelo si terranno anche conferenze e dimostrazioni. Giovedì 19 avranno luogo due conferenze, una tenuta dal Prof. Shinji Kawatsuma, esperto di robotica che ha guidato l’intervento dei robot dopo lo tsunami di Fukushima nel 2011, e una tenuta da David McKay, manager del progetto Eelume, un robot-serpente sviluppato per interventi di ispezione e manutenzione subacquei.



Lo scenario di ERL Emergency 2019

Le 7 squadre selezionate dovranno affrontare uno scenario ispirato ad un incidente portuale. Operando in uno o due “domini” (acqua e terra), oppure unendo gli sforzi con altre squadre per risultare più efficaci (abbinamenti elencati nella scheda squadre), i team dovranno:

Cercare degli opeatori dispersi in terra e in mare;

Ispezionare l’intera area del disastro e in particolare l’edificio dove i robot dovranno intervenire per estinguere un incendio;

Ispezionare una tubolatura, individuare una falla e tamponarla, intercettando alcune valvole.

Falle e sversamenti saranno simulati con marker colorati mentre gli operatori dispersi saranno rappresentati da manichini appositamente collocati. La vittoria sarà decretata in base al tempo in cui i team ed i rispettivi robot riusciranno a completare il più alto numero di compiti. Premi speciali saranno attribuiti per meriti particolari.