Eric Clapton al cinema, gli appuntamenti al cinema "Nuovo"

La Spezia - Arriva al Nuovo di Via Colombo alla Spezia lunedi 26 febbraio (ore 19.00 e 21.15) martedi 27 ( ore 17.30 ) “Eric Clapton: Life In 12 Bars” il film dedicato alla vita del chitarrista, cantautore e compositore britannico considerato una vera e propria icona del rock.La pellicola firmata dalla regista Lili Fini Zanuck (Premio Oscar per “A spasso con Daisy”) presentata al Toronto International Film Festival racconta la tumultuosa ascesa dell’artista, nato nel 1945,svelando anche gli aspetti della dimensione più privata dello straordinario chitarrista. Un evento che narra Clapton tra blues, rock e lacrime.

Il film ripercorre gli inizi con gli Yardbirds nel 1965, con gli Bluesbreakers, gli anni in cui è stato leader dei Cream, con i quali scriverà alcuni dei pezzi più apprezzati come “Sunshine of your love”e “White Room”.La lunga strada della formazione artistica prosegue con i Blind Faith e i Derek & the Dominos, gruppi fondati da Clapton, ai quali si unirà presto il famoso chitarrista elettrico Duane Allman che morirà in un incidente stradale.La scomparsa dell’amico segna per sempre la sua vita: si aprono per Clapton le strade dell’alcol e della droga che contribuiranno a costruire la sua immagine di artista maledetto. Dopo un profondo periodo di crisi personale inizia ufficialmente la carriera da solista di Clapton con l’album del 1974 “461 Ocean Boulevard.

Da non trascurare il forte impegno umanitario di Eric Clapton con il concerto tributo per i 70 anni di Nelson Mandela con i Dire Straits nel 1988, quello per il trentennale dell’esordio discografico di Bob Dylan nel 1992; nel 1999 famoso il suo concerto benefico al Madison Square Garden di New Yok, nel 2004 e nel 2007 il Crossroads Guitar Festival, nel 2011 l’eccezionale concerto di beneficenza a Cava dei Tirreni con Pino Daniele di fronte a 17mila spettatori.Il suo ultimo album in studio è “I Still Do”, uscito nel 2016, anno in cui Claptonrivela di essere affetto da una neuropatia periferica, malattia di carattere degenerativa, che gradualmente starebbe limitando i suoi movimenti. A marzo e a settembre del 2017 Eric Clapton ha tenuto concerti negli Stati Uniti e a Londra. Nei giorni scorsi ha annunciato che a luglio del 2018, dopo dieci anni, tornerà ad esibirsi a Hyde Park a Londra. Stando a quanto riferito dallo stesso artista il concerto sarebbe da considerare uno degli ultimi quattro prima dell’addio definitivo alle scene.