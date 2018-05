Erbe da scoprire, insieme al Labter

Venerdì 18 e sabato 19 maggio l’iniziativa gratuita per conoscere il mondo delle erbe officinali in collaborazione con l’associazione Naturalmente.

La Spezia - Le erbe officinali rappresentano un modo sconosciuto ai più. Cosa c’è di meglio che scoprirle all’aria aperta e in buona compagnia? Per questo il Labter Comune della Spezia, in collaborazione con l’Associazione Naturalmente, ha organizzato “Naturalmente…erbe!”, due giornate dedicate alla scoperta delle erbe officinali in programma venerdì 18 e sabato 19 maggio. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 maggio p.v. inviando una mail a labter@comune.sp.it oppure chiamando i numeri 0187.28.02.11 o 392.86.22.139



Naturalmente..erbe ! si dividerà in due parti: venerdì 18 maggio alle 18, presso la sede del Labter (via dei Pioppi 10, la Spezia) Daniela Senese, Presidente dell’Associazione Naturalmente, illustrerà caratteristiche, aneddoti e segreti delle piante e delle erbe tipiche dello spezzino mentre sabato 19 maggio dalle 9.30 si terrà invece un’escursione erboristica nella natura (pranzo al sacco) per il riconoscimento della flora locale, delle piante officinali e cenni su come raccoglierle. Sarà l’occasione per acquisire informazioni dettagliate sulle erbe raccolte e sui loro usi, soprattutto in riferimento alla tradizione locale. Le erbe raccolte saranno utilizzate per preparati estemporanei.