Erasmusday, l'esperienza dello studio all'estero raccontata da chi l'ha vissuta

La Spezia - L’Istituto “Fossati Da Passano” della Spezia ha quest’anno avuto l’onore di essere una delle sedi liguri che hanno ospitato le attività organizzate per gli #Erasmusdays accogliendo l’invito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ad organizzare un evento per dare visibilità al programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee. Le giornate di festeggiamento in programma dal 10 al 12 ottobre hanno visto coinvolti 35 Paesi europei e alla Spezia l'appuntamento è stato organizzato il giorno venerdì 11 ottobre nella sede dell’Istituto Tecnico Commerciale Tecnologico “Fossati Da Passano” dove, insieme al Dirigente Scolastico Paolo Manfredini, ai docenti referenti della Dimensione Europea dell’Istituto e agli studenti che hanno partecipato a progetti legati all’Erasmus, sono stati illustrati i punti di forza delle due esperienze Erasmus ‘Emotions in history’ e ‘All for a greener Europe’. Presenti anche la Dott. Gloria Rossi dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria e Nicola Cecchini del Centro Europe Direct La Spezia, che hanno sottolineato quanto sia importante ascoltare testimonianze e riflettere su esperienze al fine di rafforzare l’idea che l’Europa si strutturi sempre più come una comunità di persone in grado di condividere valori, progetti e prospettive pur nella diversità linguistica e culturale. Per tale ragione gli insegnanti del ‘Fossati Da Passano’ si impegnano costantemente per offrire scambi culturali (Germania - Bayreuth e Olanda - Leek), viaggi studio e esperienze di alternanza scuola lavoro (che attualmente coinvolge 4 Paesi diversi). I risultati permettono un miglioramento notevole delle competenze chiave di cittadinanza, quali tra l’altro la comunicazione nelle lingue straniere (solo nell’anno scolastico 2018/19 gli studenti che hanno conseguito le certificazioni linguistiche sono stati più di 60), le competenze sociali e civiche nonché la consapevolezza ed espressione culturale. Durante l’incontro dell’11 ottobre alcuni dei 150 studenti che nell’anno scolastico 2018/19 hanno viaggiato e visitato molti Paesi, tra cui anche la Svezia, Turchia, e Portogallo, hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze sottolineando che queste attività fanno parte dei tratti caratteristici dell’istituto che si distingue per contribuire alla crescita di cittadini europei attivi.