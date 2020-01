Erasmus KA2, ultimo evento con i corsi di formazioni per docenti

La Spezia - Venerdì 24 gennaio dalle 15 alle 19 presso l'auditorium dell'Istituto Cardarelli si svolgerà l'evento finale ERASMUS KA2 - Corso di formazione docenti dal titolo "La classe ad abilità differenziate multiculturale".

Relatori saranno Fabio Caon, docente Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, ed Elena Sciancalepore, formatrice del centro di ricerca in didattica delle lingue LabCom (Laboratorio di Comunicazione Interculturale e

Didattica) - Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia.



Il progetto Erasmus IN(in)IN Innovation in Inclusion dell’Istituto Cardarelli, aperto a giugno 2018 è nato con la finalità di promuovere la formazione sul tema dell’educazione all’internazionalizzazione, che comprende numerosi aspetti. Educare in primis i docenti e lo staff non docente, aprire le loro menti e i loro cuori per promuovere l’accoglienza degli studenti e fornire strategie operative, conoscenze linguistiche e metodologiche attraverso cui saper portare una significativa proposta innovativa per una didattica inclusiva. Inclusione ammette in sé numerose accezioni: diversità culturale , di genere, di status sociale, di lingua e di religione.

La molteplicità degli indirizzi del Cardarelli (Liceo artistico, musicale e tecncio) suggerisce di poter agire non solo attraverso il linguaggio verbale, ma soprattutto attraverso un intrecciarsi di diverse arti e discipline, rafforzando esperienze e progetti che abbiamo sostenuto in questi ultimi anni.

In prossimità della chiusura del primo progetto Erasmus la scuola ha pensato di organizzare un evento finale, che sia di presentazione al territorio del lavoro realizzato, ma che sia soprattutto proposta formativa per i docenti della scuola e della provincia. In questa occasione sarà possibile conoscere e discutere ciò che avviene negli ambiti accademici, in particolare quello di CA’ Foscari a Venezia. L’evento formativo "La classe ad abilità differenziate multiculturale", con i docenti Fabio Caon e Elena Sciancalepore, ha lo scopo di accompagnare i docenti di ogni ordine e grado nell’ambito dell’utilizzo e delle strategie operative e linguistiche per gli studenti stranieri, con una riflessione sulla L2 e di aiutarli a valorizzare la ricchezza di culture, religioni, tradizioni che si trovano nelle classi, attraverso una comunicazione interculturale aperta ed efficace e con uno sguardo a un percorso sulla pedagogia interculturale.