Entro la fine dell'anno arriva il concorsone delle oss

La Spezia - Il concorsone per le Oìoss ci sarà entro la fine del 2019. Ad annunciarlo è il sindacato Fials con una nota a seguito di un incontro con la Regione Liguria. In una nota della segretaria Luciana Tartarelli che assieme al segretario regionale Verde ha partecipato all'incontro si legge: "Nell'ordine del giorno è stata data l' informativa sul concorso regionale che si terrà per gli operatori socio sanitari. La Regione, se necessario, ha nuovamente sottolineato l 'intenzione di una gestione territoriale per la provincia della Spezia atta a salvaguardare l' occupazione della provincia già sufficientemente in crisi. E' stata inoltre comunicata l'intenzione di voler procedere al concorso entro fine 2019 orientativamente settembre-ottobre in modo da sanare una situazione promiscua e non consona di precarietà dei lavoratori ad oggi in appalto che svolgono da anni con competenza e professionalità i propri compiti in ambito ospedaliero,naturalmente in ottemperanza nelle normative vigenti".



"Come sindacato - spiega Tartarelli - rappresentiamo 51% del totale degli operatori socio sanitari,impiegati in ambito ospedaliero nella provincia della Spezia".