Entro il 30 dicembre un piano per il rientro alle superiori

La Spezia - Entro il prossimo 30 dicembre è prevista la presentazione da parte del prefetto del piano operativo contenente le misure organizzative necessarie per garantire, a partire dal prossimo 7 gennaio, la ripresa in sicurezza alle superiori dell’attività scolastica in presenza di almeno il 75% della popolazione studentesca. È questo il termine che è stato condiviso nel corso della riunione del tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini e a cui hanno preso parte gli assessori regionali all’istruzione e ai Trasporti, il direttore scolastico provinciale, rappresentanti dell’Amministrazione provinciale ei vertici dell’Atc.



La riunione ha costituito il primo passo per mettere sul tavolo le criticità e le iniziative possibili per individuare le più opportune iniziative per garantire la sicurezza della ripresa delle lezioni in presenza e del trasporto pubblico locale che prevede una capienza massima dei mezzi al 50 per cento del pieno carico. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre scorso prevede infatti che il prefetto definisca un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle lezioni e gli orari del trasporto pubblico per il rispetto delle disposizioni contro la diffusione del contagio alla ripresa, dopo le festività, dell’attività didattica.



«Saranno valutate tutte le soluzioni - ha affermato il Prefetto al termine della riunione - che possano permettere di conciliare le esigenze della fruizione delle lezioni con il rispetto delle norme anticontagio anche sui mezzi pubblici. A brevissimo ci aggiorneremo per decidere le soluzioni migliori che terranno conto delle opzioni proposte in particolare dal Provveditorato e da Atc». Il termine del 30 dicembre è stato ritenuto congruo da tutti gli attori coinvolti, anche per dare l’eventuale possibilità di intervento da parte del presidente della regione nel caso di mancato accordo nell’ambito del tavolo prefettizio.