Entro due anni tutte le utenze allacciate al depuratore

Acam e Comune hanno presentato il piano di interventi. Il sindaco Peracchini: "Dobbiamo migliorare la qualità delle acque del golfo".

La Spezia - Confermati i piani di investimento per il 2019 e l'ambizione è quella di sanare le criticità idriche di Campiglia e delle altre zone collinari. Infine, entro il 2020 sistemare gli allacci fognari per un golfo più pulito e collegato direttamente al depuratore.

Conferme che sono state presentate questa mattina a Palazzo civico dal sindaco Peracchini, Presidente di Acam Acque Paolo Messuri e il direttore Marco Fanton.

"Sono progetti importanti - ha sottolineato Peracchini - che vanno a sanare situazioni dove in passato erano mancati i finanziamenti. Con questo piano di interventi, ragionato con una squadra preparata andiamo a risolvere delle criticità idriche importanti dal Canaletto a Campiglia e nelle zone collinari senza dimenticare il collegamento delle fognature di zone come Mazzetta. Vogliamo migliorare la qualità delle acque del nostro golfo".



Il presidente di Acam Messuri ha spiegato come si svolgerà il piano dei finanziamenti: "Abbiamo confermato le spese programmate - ha detto - che si rassumono così: per la manutenzione impianti sono impegnati 3 milioni e 448mila euro, per le derivazioni d’utenza è previsto 1milione 600mila euro. Per quanto riguarda la costruzione e rinnovi rete e impianti acque potabili tra cui dighe sono previsti 3 milioni e 369 mila euro.

Verranno posizionati nuovi gruppi di misura e sostituzioni per 1 milione e 520 mila euro

Per le manutenzioni Impianti di depurazione saranno spesi 760 mila euro. 3 milioni e 170 mila euro saranno utilizzati per le costruzioni e i rinnovi degli impianti di depurazione. Un milione e 780 mila euro servirà per la manutenzioni delle reti e impianti fognari. Tre 3 milioni e 747 mila euro serviranno per la costruzione e rinnovi nuove reti e impianti fognari. Per quanto riguarda la ricerca perdite verranno impiegati 600mila euro. Infine per nuove attrezzatura, automezzi e altri investimenti sono previsti 838mila euro".



Il direttore Fanton ha illustrato tutti gli interventi in programma previsti per il territorio comunale spezzino. "Il lavoro è suddiviso in due parti una dedicata al sanamento della rete idrica e l'altro all'allaccio delle reti fognarie dove non è ancora stato possibile farlo. E' stato stabilito un piano di investimenti totale di oltre 13 milioni. Il primo scopo del nostro lavoro è tutelare le zone di prelievo dell'acqua potabile. Per quanto riguarda le fognature ci saranno tre cantieri sulle periferie e lavoreremo per collegare tutte le zone al depuratore. Il nostro scopo è quello di completare anche gli allacci a Mazzetta e Valdellora entro il 2020, anno in cui contiamo di riuscire ad allacciare tutte le utenze al depuratore.



Elenco completo dei lavori in corso e in fase di progettazione



1 Realizzazione nuova rete fognaria in località Migliarina - via Sarzana lato chiesa Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 330mila euro (fognatura)

2 Aggiornamento distribuzione loc. Sarbia rete Pianacce

Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 300mila euro (acquedotto)



3 Rinnovo adduttrice Via Sant'Eutichiano Via Rismondo

Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 25mila euro (acquedotto)



4 Completamento della rete fognaria nera - quartieri costieri del Levante. Quartiere di Fossamastra

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 950 mila euro (fognatura)



5 Completamento della rete Fognaria nera - quartieri costieri del Levante. Primo lotto Viale San Bartolomeo da Pagliari a Mariperman

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 1milione e 350 mila euro (fognatura)



6 Rifacimento soletta centrale sollevamento Comparto C

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 40 mila euro (acquedotto)



7 Risanamento del sistema fognario Quartiere Umbertino

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 150 mila euro (fognatura)



8 Progetto reti e impianto sistema fognario depurativo FINCANTIERI (reti+impianto) Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 3 milioni e 500 mila euro (fognatura)



9 Rifacimento collettore fognario Via Fiume

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 20 mila euro (fognatura)



10 Intervento lungo la via Monfalcone: ripristino continuità fognaria in prossimità attraversamento FFSS. Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 50 mila euro (fognatura)



11 Sollevamento SP6 -nuovo scarico emergenza

Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 40 mila euro (fignatura)



12 Riqualificazione e risanamento sistema fognario (e rete idrica) Marina del Canaletto Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 2 milioni e 400 mila euro (fognatura)



13 Sostituzione condotta Caporacca – Campiglia (Fase 1)

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 200 mila euro (acquedotto)



14 Estendimento reti fognarie Valdellora

Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 1 milione e 500 mila euro (fognatura)



14 bis Estendimento reti fognarie Mazzetta

Intervento in fase di PROGETTAZIONE importo 1 milione di euro (fognatura)



15 Potenziamento sollevamenti primari

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 500 mila euro (fognatura)



16 Estendimento rete fognaria zona Chiappa / Maggiano

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 500 mila euro (fognatura)



17 Estendimento rete fognaria zona Marola / Acquasanta

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 500 mila euro (fognatura)



18 Estendimento Rete Fognaria Località La Foce

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 35 mila euro (fognatura)



19 Risanamento serbatoio Quota 52

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 30 mila euro (acquedotto)



20 Risanamento acquedotto via Rigazzara

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 40 mila euro (acquedotto)



3-21 Rete fognaria via Rismondo

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 15 mila euro (fognatura)



22 Sostituzione rete idrica via San Francesco

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 120 mila euro (acquedotto)



23 Rifacimento Fognatura in località Rebocco

Intervento in fase di PROGETTAZIONE 40 mila euro (fognatura)



24 Risanamento idrico via XXI Reggimento Fanteria

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 30 mila euro (acquedotto)



25 Potenziamento centrale idrica via Vappa

Intervento in fase di REALIZZAZIONE importo 20 mila euro (acquedotto)