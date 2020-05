Entrano in vigore i nuovi libretti orari di ATC

La Spezia - Atc La spezia comunica che da domani Lunedì 4 Maggio, entreranno in vigore i nuovi libretti orari, modulati per far fronte alle esigenze della fase 2 dell'Emergenza Coronavirus. Nella home page del sito aziendale www.atcesercizio.it troverete pubblicati due libretti: uno per l'area urbana e l'altro per il servizio extraurbano.

Essendo chiuse le scuole, il servizio e le corse saranno semplicemente divise in FERIALI, in vigore dal lunedì al sabato, ed in FESTIVE, in vigore la domenica.



Sempre nella home page del sito aziendale ATC Esercizio ha pubblicato poche semplici regole da rispettare per viaggiare a bordo dei nostri mezzi, regole che saranno pubblicizzate alle pensiline e sui social.