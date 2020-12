Enel riaccende il gruppo a carbone a poche settimane dalla dismissione

La Spezia - Dopo settimane di fermo macchine la centrale Enel della Spezia è ritornata in funzione per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale aumentato a causa dell'abbassamento delle temperature. Dalla ciminiera molti hanno notato la fuoriuscita di fumo, nonostante la giornata sia stata caratterizzata da nuvole e pioggia.

Ad alimentare la centrale termoelettrica è stato ovviamente il carbone, l'unico combustibile utilizzato con costanza negli ultimi decenni.



La nuova accensione avviene a poche settimane dall'annunciata chiusura dell'impianto, chiesta dall'azienda al Mise per l'inizio del 2021. Una dismissione che sembra essere piombata nel silenzio più assordante. Nonostante la centrale spezzina sia una delle prime che si preparano a lasciare l'era del carbone, infatti, non è ancora chiaro quale sarà il destino dell'area. Da un lato si fa strada l'ipotesi della conversione dello stabilimento in un impianto a turbogas, dall'altra c'è la contrarietà espressa dalla quasi totalità dei consiglieri comunali e di buona parte della città, senza, però, che siano state collocate sul tavolo alternative concrete.



E mentre tutto tace, la Eugenio Montale spara le sue ultime cartucce.



