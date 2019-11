Enel presenta un'ipotesi di riconversione delle aree insieme al turbogas

La Spezia - Si è tenuto oggi in Regione Liguria un tavolo di confronto sulla centrale Enel della Spezia, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'azienda, delle parti sociali e delle istituzioni del territorio.

Durante l'incontro, Enel ha espresso la volontà di uscita dal carbone della centrale della Spezia già al 2021 come formalizzato al Mise e alle altre istituzioni e ha presentato un’ipotesi di riconversione delle aree ampia e articolata a integrazione dell'impianto a gas.



L'azienda, in linea con quanto indicato dal presidente della Regione Liguria, si è proposta per un confronto aperto sul territorio, con le istituzioni locali e tutti gli stakeholders che possono essere coinvolti nel progetto.



È stato stabilito quindi di organizzare un calendario di approfondimento con le parti sociali, datoriali e i sindaci per poter raccogliere idee, iniziative e progetti che possano dare valore al territorio attraverso soluzioni innovative che vadano a integrare quanto già prospettato per garantire un'efficace transizione energetica, con particolare attenzione all'aspetto occupazionale e alla sostenibilità.