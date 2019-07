Enel, le commissioni chiederanno alla Regione di rifiutare l'intesa

La Spezia - Continua a tener banco la questione del futuro della centrale Enel e dell'area di Vallegrande. Dopo l'audizione dei vertici Enel di alcune settimane fa, la presentazione delle osservazioni al progetto depositato dall'azienda al ministero dell'Ambiente e i botta e risposta tra il sindaco Pierluigi Peracchini e il Movimento cinque stelle per il mancato confronto con il ministro Luigi Di Maio, oggi pomeriggio è stato il turno delle associazioni ambientaliste che si sono schierate di fronte ai membri delle commissioni II e III riunite in seduta comune.



Al via dei lavori, presieduti da Maria Grazia Frijia e Marco Tarabugi, a prendere la parola è stato Stefano Sarti, vicepresidente regionale di Legambiente.

"Ci siamo espressi negativamente rispetto alla permanenza della centrale Enel, anche se a gas, e abbiamo inviato le nostre osservazioni al ministero. Sono felice che lo abbiano fatto anche altri, compresa l'amministrazione comunale. Il motivo del nostro no - ha spiegato - non è dovuto a una pregiudiziale contro il gas, che anzi venne proposto nel 1990 per la transizione della centrale dal carbone verso le rinnovabili. Ma sono passati quasi trent'anni, le energie pulite erano costose e nel 2005 il sito avrebbe dovuto chiudere per sempre. Cosa che non è accaduta. Il gas ha un impatto ambientale e climatico, per l'emissione di inquinanti e di anidride carbonica. Ed è in contraddizione con il futuro energetico del Paese e del pianeta. Oggi questo tipo di produzione sarebbe negativa. Enel e i sindacati dicono che sia necessario proprio per consentire la transizione, ma in base al progetto presentato, pare che si preveda un elevato numero di ore di utilizzo. È vero che la centrale proposta occuperebbe solo una parte dell'area, ma è pur sempre un impianto industriale a rischio, e quindi bisogna vedere se le altre attività siano effettivamente compatibili e a quali distanze. Il nostro sospetto è che così l'operazione con la quale si propongono anche rinnovabili, ricerca e industria green richieda troppe cautele e non si realizzi. Pertanto per noi bisogna arrivare alla chiusura nel 2021 e all'utilizzo dell'area per produrre solo con rinnovabili. Un ruolo importante in questo senso lo ha il Comune, visto che il sindaco è la massima autorità sanitaria, e dobbiamo chiedere che Palazzo civico e la Regione chiedano apertamente lo stop all'iter autorizzativo. Se arriverà un giudizio positivo dal ministero diventerà difficile decidere qua in merito all'utilizzo delle aree. La Regione in più ha a disposizione lo strumento dell'intesa, che già in passato è stata negata bloccando progetti come il raddoppio dell'impianto di Panigaglia".



Diversa la posizione di Giorgio Di Sacco Rolla, che ha parlato a nome di Italia nostra. "Abbiamo cercato di reperire informazioni e abbiamo avuto un confronto con Enel per capire le necessità reali dell'azienda e di Terna. Nel migliore dei mondi possibili non si può che chiedere la chiusura della centrale e la bonifica integrale dell'area, anche perché la città ha ampiamente contribuito in termini di perdita di verde e in gravi rischi per la salute degli abitanti. Come associazione vorremmo conoscere meglio lo studio di Enea, che non siamo riusciti a reperire e temiamo che se non si arriverà a una soluzione l'area possa finire vittima di speculazioni immobiliari. Per questo crediamo che la proposta di una centrale a gas da non sia da rifiutare in modo aprioristico. E' vero che si tratterebbe di un impianto a breve distanza dalla città, ma forse il porto inquina meno? C'è sempre stata una relazione tra Enel e il porto, visto che per decenni il carbone è stato scaricato dalle navi. Ci domandiamo, in questo senso, quale sarà l'utilizzo futuro del molo? E per ridurre l'inquinamento delle navi, mercantili e da crociera, si realizzerà l'elettrificazione delle banchine? Nelle aree di Enel non si può prevedere un uso retroportuale, invece di proseguire con i riempimenti del golfo? E non dimentichiamo che abbiamo dall'altra parte del golfo Panigaglia, che è un sito pericoloso. Enel ha detto che sia per la demolizione dell'attuale impianto che per la costruzione di quello nuovo ci sarebbe un sostanzioso aumento dell'occupazione. Gli aspetti da considerare sono davvero molteplici e complicati, sono necessarie scelte politiche a lungo termine".



A riportare il discorso sul puro ambientalismo ci ha pensato Paolo Canepa, portavoce della Lipu: "Non possiamo essere d'accordo con una centrale a gas, anche se inquina certamente meno di un impianto a carbone. Viviamo in momento particolare, siamo in emergenza climatica e il gas emette elementi climalteranti. Serve un impegno forte da parte vostra - ha detto rivolto ai commissari - per non consentire questo tipo di produzione. E auspico che la battaglia sia unanime, che non si assista a divisioni da parte del consiglio comunale".

"Siamo da sempre contro il gas - ha ribadito Corrado Cucciniello, presidente dell'associazione Comitati spezzini -. La produzione con il ciclo combinato si è interrotta nel 2016, e poi si è prodotta energia solamente a carbone. Non siamo d'accordo sul fatto che si torni indietro. A proposito dell'intesa della Regione, ricordo che bloccammo anche il progetto di Arcola petrolifera con una sollevazione di massa e il successivo niet di Burlando che applicò il potere concorrente in materia energetica della Regione. Vedo che Toti non sembra della nostra stessa opinione, sembra che da parte sua ci sia stata una apertura. La domanda che ci poniamo è: perché si propone una nuova centrale? In questa stanza Enel venne con otto proposte per il futuro dell'area e in nessun caso si parlava di altri impianti... Il motivo è che a ottobre venne approvato un ordine del giorno che chiedeva a Enel di restare aprendo proprio all'impianto a turbogas. Siamo all'interno di un Sir ma nessuna bonifica è stata ancora fatta. In definitiva c'è stato un comportamento ambiguo da parte della maggioranza e della giunta, e ho fiducia zero nel Comune. Non resta che sperare nella Regione".



Marco Raffaelli ha riconosciuto al Comune di aver compiuto i passi concreti ne ha fatti e ha rilevato che in questo momento c'è una posizione unanime da parte di maggioranza e opposizione. "L'azione della Regione sarà determinante e pongo un argomento: se ministro autorizzasse il progetto si potrebbe impugnare al Tar. Bisogna però presentare anche un'alternativa per l'utilizzo dell'area per non perdere livelli occupazionali. Che l'azienda resti, con non per produrre energia da fonti fossili modi. E in ogni caso che si faccia la bonifica".

Umberto Costantini ha riferito la netta contrarietà del suo gruppo consiliare rispetto al progetto di Enel: "Abbiamo in mente altro e non è compatibile con uno stabilimento del genere".

Da Fabio Cenerini è arrivata invece una puntualizzazione rispetto alle mosse della maggioranza consiliare. "Avevamo lasciato una porta aperta al dialogo con Enel all'interno di un documento che conteneva molti altri punti, ma visti i modi prevaricatori dell'azienda e la forte riduzione dei livelli occupazionali abbiamo deciso di virare su un no più deciso. Visto che si è fatto più volte riferimento all'intesa della Regione propongo di fare un documento come commissioni per invitare la Regione a non dare l'intesa al ministero. Sarebbe un segnale importante".

La proposta è stata accolta da Massimo Caratozzolo, che è intervenuto subito dopo: "Nel corso dei decenni questa città non ha mai detto di no a niente e oggi è un letamaio ambientale. C'è stato un cambio di fronte e ora siamo uniti. Il mio no - ha chiarito - deriva da questioni ambientali ma anche perché il gas è economicamente non vantaggioso e quindi la centrale finirà per essere usata pochissimo. A mio avviso c'è l'intento di far realizzare a Enel una centrale per prendere soldi, senza rischio impresa. Così facendo si blocca il futuro dell'area intera. Il procedimento autorizzativo va fermato e questo possono farlo solo Regione e ministero. Se a ottobre dovesse essere necessario organizzare una manifestazione ci dovremo essere tutti. Dobbiamo fare la massima leva possibile".

Anche per Guido Melley la proposta di Cenerini di produrre un documento che inviti la Regione a sostenere la posizione del consiglio comunale spezzino era da portare avanti e ha chiesto a Frijia di accelerare il più possibile i tempi, magari portando il testo in commissione già venerdì. "La Regione - ha fatto notare - ha detto che sono necessarie Via e Vis, ma non ha detto no al gas, e nemmeno Toti lo ha fatto. E inoltre propongo si pongano anche vincoli urbanistici sull'area, escludendo la possibilità di impiantare stabilimenti inquinanti".



Nel giro di risposte alle questioni sollevate dai commissari Sarti ha annunciato che eventuali proteste da parte di Legambiente saranno valutate a livello nazionale, visto che "se saranno realizzate tutte le centrali proposte, alla fine ci sarebbe un surplus di produzione da gas", mentre sulla proposta di impugnare una eventuale autorizzazione è stato cauto: "Si tratta di un'arma a doppio taglio: se Tar o Consiglio di Stato la confermassero sarebbe la fine dei giochi. E' molto meglio cercare di arrivare a una soluzione politica".

"In quell'area che aveva caratteristiche naturalistiche particolari si sarebbe potuto progettare un polmone verde, un grande parco, una valvola di sfogo per il turismo delle Cinque Terre", ha sostenuto Cucciniello, mentre Rolla è ritornato sui primi confronti con Enel: "L'azienda disse chiaramente: ce ne andiamo e sulle prime, nonostante il sindaco Federici chiedesse di restare e di investire in green economy, i vertici del gruppo confermarono che avrebbero fatto la bonifica, avrebbero cercato una soluzione futura e sarebbero andati via. E oggi mi domando: e se se ne andasse davvero? Cosa faremo di quei 70 ettari? Anche se fossero bonificati, chi potrebbe investire lì?".

"Ma che tipo di bonifica occorrerebbe?", ha chiesto il commissario Massimo Lombardi.

"Per le zone di stoccaggio delle ceneri - ha risposto Cucciniello - si era parlato inizialmente di una sorta di palancolato, poi semplicemente di tombamento perché le ceneri contengono metalli pesanti e sale. Il corpo della centrale andrebbe trattato come rifiuto pericoloso. E poi ci sono i vari hot spot intorno all'impianto. Tutti problemi che attendono di essere affrontati da 20 anni".