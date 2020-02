Enel, il progetto a turbogas dovrà affrontare la Via

La Spezia - Il progetto per la realizzazione di una centrale a turbogas a Vallegrande dovrà essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. Lo ha deciso la commissione tecnica del ministero dell'Ambiente esprimendo parere negativo (il numero 3.251) all'esclusione della procedura di Via per la riconversione della centrale a carbone della Spezia. Il pronunciamento, che dovrà essere tramutato in decreto dal ministero, stabilisce che anche se la riconversione consente una "riduzione degli impatti ambientali rispetto all'attuale configurazione impiantistica - si legge nel documento - è necessaria una puntuale analisi da eseguirsi nell'ambito di una procedura di Valutazione di impatto ambientale".



La Via era stata richiesta con forza dal territorio, in particolare compattamente dai Comuni della Spezia e di Arcola, dalla Regione, dai gruppi consiliari del Pd e di Per la nostra città, dalla Cooperativa mitilicoltori associati e dalle associazioni ambientaliste: tutti opposti alla riconversione a turbogas valutando il nuovo progetto come un nuovo impianto con impatti non trascurabili e dunque assoggettabile a Via.

La commissione ministeriale ha valutato il progetto sotto il profilo della salute pubblica e dal punto di vista ambientale ha analizzato gli effetti che avrebbe sull'atmosfera e la qualità dell'aria, sull'ambiente idrico, sul suolo e sottosuolo, sulla biodiversità, sul clima acustico e vibrazionale, sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e sul paesaggio.