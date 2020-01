Enel, il Comune: "Sul turbogas il ministro è l'unica figura competente"

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini replica a Italia Viva e Articolo 1 sulle questioni inerenti la centrale Enel. In particolare l'amministrazione risponde in merito alle esternazioni di Federica Pecunia, Juri Michelucci e del coordinamento di Articolo 1.



"L’amministrazione comunale - si legge in una nota - ricorda una volta di più, che sul futuro delle aree sulle quali oggi è presente la centrale termoelettrica "Eugenio Montale", è stata condizionata la destinazione d’uso delle stesse attraverso la modifica del Puc recentemente deliberata dal consiglio comunale su proposta dell’amministrazione. Una decisione che mette una ipoteca sulla destinazione d’uso dell’area stessa, salvo diversa decisione del governo. Dello stop al carbone se ne parla da decenni ma solo oggi ha trovato la sua attuazione grazie anche all’impegno e alla pressione costante e quotidiana che questa Amministrazione ha prodotto nelle sedi competenti. Per il turbo gas è bene ricordare a Michelucci, Pecunia a Articolo 1 che il Comune e la maggioranza in consiglio comunale già si sono espressi votando contro".



"Quindi le sollecitazione che vengono fatte all’amministrazione comunale sono inutili e devono essere rivolte al ministro che, come ben sapranno i noti esponenti politici, è l’unica figura competente. Ministro che tra l’altro appartiene alla stessa compagine politica o comunque alla medesima coalizione che in questo momento governa il Paese e della quale fanno parte anche Michelucci e Pecunia. Non sarà quindi difficile per loro interloquire col ministro e risolvere la questione in breve tempo. Infine l’amministrazione Peracchini coglie comunque l’occasione per ribadire che farà quanto in suo potere per dare risposte certe e concrete ai cittadini e sulla dismissione dell’unità a carbone vigilerà costantemente sul cronoprogramma che nei prossimi mesi Enel fornirà", conclude la nota di Palazzo civico.