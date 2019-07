Enel garantisce: "In ogni caso ci faremo carico delle bonifiche"

La Spezia - Enel e la città si sono confrontati in maniera franca e per certi versi molto esauriente.

Il secondo atto dell'audizione dei vertici Enel è andato in scena nel pomeriggio a Palazzo civico, con le commissioni II e III riunite in seduta comune.

Al tavolo erano seduti Nicola Bracaloni, responsabile Hseq thermal generation Italy, la rappresentante di Enel energia, Marialisa Partipilo, Lorenzo Franchini, responsabile affari istituzionali di Enel, e Fabio Persichetti, responsabile della gestione della centrale Eugenio Montale.

A rompere il ghiaccio è stata la presidente della III commissione, Maria Grazia Frijia, affiancata dal collega Marco Tarabugi, chiedendo un aggiornamento sugli ultimi sviluppi a livello procedurale, un approfondimento sul progetto e sulle prospettive per l'area e conferme sulla dismissione del gruppo a carbone nel 2021.



"Confermiamo la dismissione nel 2021 - ha esordito Bracaloni - e recentemente, a inizio luglio, abbiamo inviato una lettera al Mise per ribadire nostra volontà. Il ministero, sentirà il parere di Terna per quel che riguarda la sicurezza elettrica del Paese, e poi risponderà".

Ad entrare nel dettaglio del progetto ci ha pensato il direttore Persichetti: "Abbiamo inviato richiesta al ministero dell'Ambiente e a quello dello Sviluppo economico per la realizzazione di una unità a gas di taglia massima pari a 840 megawatt, da raggiungere in due step, in sostituzione dell'unità a carbone. Entro 24 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione sarà pronto un gruppo a turbogas a ciclo aperto: di fatto - ha spiegato - si tratta di una turbina capace di sviluppare una potenza di 560 megawatt, collegata a un alternatore. Secondo il progetto sarà collocata nell'area di Sud-Est, in una piccola porzione dei 69 ettari e occuperà una superficie di meno di un ettaro. Il camino avrà un diametro di 10 metri e un'altezza di 60. Se tutto procederà per il verso giusto nei due anni seguenti sarà realizzato il ciclo combinato: il calore dei fumi del gas sarà utilizzato per la produzione di vapore attraverso uno scambiatore e questo sarà inviato a una turbina a vapore, connessa con un altro alternatore. L'intero impianto, comprensivo di uffici, aree per il trattamento delle acque e altre strutture occuperebbe 8,2 ettari".

Il criterio seguito nella progettazione è stato quello di riutilizzare al massimo gli impianti presenti, riducendo l'impatto ambientale e aumentando l'efficienza. "Oggi - ha proseguito Persichetti - il rendimento è inferiore al 40 per cento, con il nuovo gruppo sarà superiore al 62 per cento. Al contempo le emissioni CO2 saranno un terzo di quelle attuali e saranno azzerati SO2 e polveri, mentre l'NOX da passerà da un valore di 180 a 10 e il monossido di carbonio da 150 a 30. Inoltre non ci sarà produzione di ceneri, né gessi. Si tratta di un investimenti di centinaia di milioni di euro, che avrà un impatto anche dal punto di vista occupazionale: nella fase di costruzione del nuovo stabilimento ci sarà una media di 200 lavoratori impegnati, con picchi sino a 400. Quando l'impianto sarà in attività saranno occupate alcune decine di persone. E' allo studio anche la realizzazione di un hub energetico che possa contribuire a rispondere alle esigenze del sistema elettrico nazionale, con sistemi di accumulo (batterie) e una produzione complementare da fonti rinnovabili. Al momento però non ci sono ancora progetti definitivi".

"Abbiamo chiesto l'esclusione dalla Via perché le condizioni di impatto ambientale sono di forte miglioramento. Per questo sono stati aperti tavoli con il ministero Ambiente", ha aggiunto Bracaloni.

"Un tavolo - ha proseguito Partipilo - è stato avviato anche con la Regione e i Comuni coinvolti: abbiamo illustrato il progetto e ognuno ha fatto le sue considerazioni. Ci preme parlare del progetto e poi avviare la fase di ascolto. C'è nocciolo un duro che rimane per diversi fattori, ma parliamo pur sempre di una superficie totale di 70 ettari".



E' quindi venuto il momento del fuoco incrociato dei commissari di maggioranza e opposizione, tutti contrari al nuovo impianto a gas, seppure con qualche sfumatura. Massimo Caratozzolo ha sostenuto che Enel intenda realizzare un impianto che con il capacity market non avrà di fatto costi per l'azienda e che la centrale sarà accesa per brevissimi periodi: "E allora perché bloccare così le prospettive di un territorio? Rinunciate al progetto, rispettando la voce della città".

Meno fiducioso in un utilizzo modesto della centrale si è detto Fabio Cenerini, ricordando come le condizioni siano "cambiate rispetto agli anni '50: allora c'era un Paese che aveva estremo bisogno di energia per ripartire e a Melara c'erano molte meno case. Il nuovo gruppo non si sposa con la situazione attuale". Sottolineando che avrebbe preferito che il progetto fosse presentato alla città prima che ai ministeri, Cenerini ha anche ribadito che le commissioni invieranno alla Regione un documento per chiedere che sia negata l'intesa.

Da Umberto Costantini è giunta una richiesta di delucidazioni sulle bonifiche e sugli scenari nel caso di una bocciatura del progetto, mentre Federica Pecunia ha domandato come mai la scelta sia caduta sul territorio spezzino e quali siano i livelli di urbanizzazione nei pressi di altri impianti potenzialmente sviluppabili per sopperire ai cali della produzione da rinnovabili, la funzione che avrebbe la centrale a gas a Vallegrande. Infine Giacomo Peserico ha voluto saperne di più sulle tempistiche possibili e sul destino delle aree che non sarebbero occupate dallo stabilimento.



"Nel 2021 la produzione a carbone cesserà anche in caso di bocciatura del progetto a gas, questo è quello che abbiamo chiesto al Mise. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ha confermato a inizio 2019 lo scenario che prevede lo sviluppo della produzione da rinnovabili con sistemi di accumulo, affiancata dalla produzione a gas per garantire la stabilità della rete - ha ripetuto Bracaloni ai commissri -. L'area spezzina è già pronta con buona parte delle infrastrutture esistenti, ed è a vocazione industriale. Per il resto della superficie l'utilizzo è da valutare con i portatori di interesse locali: c'è molto spazio per altre attività. Per quanto riguarda le bonifiche posso dire con certezza che qualunque sarà la situazione finale, il nostro impegno è quello di caratterizzare, valutare e porre in atto quanto necessario per farle. E' una linea comune in tutti i siti presenti sul territorio nazionale e il nome e le dimensioni del nostro gruppo possono essere considerati una garanzia in questo senso".

"A fine settembre dello scorso anno, in questa sala - ha continuato Persichetti - non dicemmo che saremmo andati via. I primi di gennaio è stato comunicato il Pniec e quindi l'azienda ha valutato di presentare il progetto ai ministeri. Non solo alla Spezia. E, a proposito, a Fusina e a Civitavecchia le distanze dai centri urbani sono del tutto simili a quelle spezzine. Si può vedere su Google maps.

Purtroppo non possiamo pensare di rimpiazzare tutti gli impianti termici con le rinnovabili in un batter d'occhio".

Sul fronte delle bonifiche: "Le stiamo già facendo, forse questo aspetto sfugge a molti. Abbiamo un piano di caratterizzazioni finito nel 2018, con monitoraggi continui, mentre quello dell'area della banchina terminerà le verifiche nel 2020. Tutto è propedeutico alle attività di bonifica e liberazione dalle nostre attività, compreso il molo. La centrale sarà utilizzata solamente per il alla rete: non ci sarà un uso massivo".

"Come detto dall'autorizzazione prevediamo di essere operativi con il primo step nel giro di 24 mesi, comprese le opere di smantellamento del gruppo a carbone si fermerà prima della prevedibile data di risposta definitiva da parte delle istituzioni", ha proseguito Perschetti, stimolando nel commissario Marco Raffaelli l'interrogativo su come potrà reggere il sistema nazionale nei due anni di stop della centrale spezzina.

"Si prevede che il periodo più critico sarà tra il 2023 e il 2025 - ha risposto il direttore della centrale spezzina - quando usciranno dalla produzione centrali a carbone per 8 gigawatt".

Mentre Cenerini rivendicava il ruolo del consiglio comunale, reale rappresentazione dell'opinione della città, a discapito di quelle che possono essere espresse nel corso delle conferenze di servizi che sono previste negli iter autorizzativi, la commissaria Federica Paita ha preso la parola per mettere in chiaro la sua opinione: "Ci avete spiegato la bontà del progetto. Ma il nodo è un altro: abbiamo detto no, basta Enel. È dal '62 che la città subisce dal punto di vista ambientale e sanitario. Questo progetto ha una accettabilità sociale pari a zero. Faremo tutto il possibile per spingere la Regione a non dare intesa".

"La valutazione che consiglio di fare è di quello che Enel può dare da oggi, non di quello che è stato fatto in passato. Certo in passato c'erano panni sporchi e polveri, ma è altrettanto vero che Enel ha sempre rispettato le leggi, in ogni epoca. La sensibilità è cambiata. Noi siamo qua per fornire dati. La sua è una posizione ideologica e allora mi verrebbe da domandare perché ci avete chiamati".

Dopo aver spiegato che per produrre 600 megawatt con pannelli solari sarebbero necessari 1.200 ettari, prevedendo condizioni simili a quelle del deserto del Sahara, e aver ascoltato la commissaria Pecunia che sottolineava come ci sia una alternativa al progetto, ovvero il modello Futur-e presentato alla città sino a poco meno di un anno fa, la dottoressa Partipilo ha preso la parola per spiegare ancora una volta il motivo del cambio di posizione da parte di Enel: "Allora l'addio al carbone da parte di tutte le centrali italiane era previsto per il 2030, non nel 2025 e il Pniec, che fissa quote importanti da produrre con rinnovabili, non c'era. Il sistema nazionale avrà a disposizione 7 gigawatt in meno con cinque anni di anticipo, mentre prima era prevista la sola chiusura della centrale della Spezia, le altre del progetto Futur-e erano già ferme. Terna ha quindi previsto una serie di impianti a turbogas per sostenere la transizione alle rinnovabili. C'è stata una accelerazione che non era prevista".



Il cambio degli scenari ha fatto puntare sulla centrale spezzina per la sua posizione all'interno della rete e per l'infrastrutturazione che può essere riutilizzata in buona parte. Enel ha spiegato le sue ragioni, ma per capire se ci siano alternative possibili molto probabilmente i commissari chiameranno al tavolo dei relatori i rappresentanti di Terna e, come ha proposto qualcuno, arriveranno sino al ministero. La partita è ancora lunga.