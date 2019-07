Enel, Peracchini scrive a Di Maio e Costa: "Bonifica e attività non inquinanti"

La Spezia - "Come richiesto dal consiglio comunale della Spezia nella seduta straordinaria dedicata alla questione dell’Enel, questa mattina ho scritto una lettera al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per richiedere ufficialmente, per le rispettive competenze, la dismissione in via definitiva dal territorio spezzino della produzione inquinante di Enel entro il 2021 e che si proceda alla bonifica delle aree e al loro riutilizzo con attività non inquinanti". Lo rende noto il sindaco Pierluigi Peracchini, intervenendo nel dibattito sul futuro dell'area di Vallegrande.



"Ho invitato entrambi i ministri a visitare il sito della centrale Eugenio Montale, i quartieri limitrofi e a incontrare l’amministrazione e i consiglieri comunali per un approfondimento della tematica in questione. Attendo con fiducia una celere risposta da parte dei ministeri perché la città non può più aspettare e la partita sull’Enel deve essere giocata, in squadra con tutte le istituzioni, nel più breve tempo possibile nell’interesse del nostro territorio", conclude il primo cittadino.