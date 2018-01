Encomio agli agenti ambientali, l'apprezzamento di Acam Ambiente

La Spezia - La direzione del gruppo e di Acam Ambiente manifesta vivo apprezzamento per l’attestato di “encomio per senso civico e spirito di iniziativa” consegnato agli Agenti Ambientali Carlo Barabini e Paolo Sordi, nel corso della cerimonia per i 180 anni di servizio della polizia Municipale della Spezia: un riconoscimento per il particolare impegno profuso dai due dipendenti di Acam ambiente nel soccorrere un pedone investito lo scorso ottobre in Piazza del Mercato e nell’identificazione del conducente responsabile dell’incidente.



I due Agenti Ambientali sono intervenuti nel corso del loro giornaliero servizio di affiancamento agli uomini della Polizia Municipale. La squadra di Agenti Ambientali annovera 4 unità e costituisce uno strumento strategico finalizzato a sensibilizzare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e a prevenire e sanzionare i comportamenti non corretti e gli abbandoni di rifiuti: un’attività importante che solo negli ultimi tre mesi ha portato ad elevare oltre 150 sanzioni. Di queste, la metà è stata elevata per errori nel conferimento dei rifiuti differenziati, un terzo per il fenomeno dell’abbandono del “sacchetto” per strada e la parte restante per abbandoni massivi di rifiuti: tutti comportamenti che compromettono il decoro urbano e determinano un danno per la collettività e l’ambiente.