Emporio della solidarietà, raccolta in 46 supermercati del territorio

La Spezia - Cresce e si consolida la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà che sabato 1 giugno (il 7 giugno ad Aulla) vedrà coinvolti, per la prima volta, il numero record di 46 supermercati e ipermercati della provincia della Spezia e della Lunigiana.



Inaugurato nell’ottobre 2013 alla Spezia (in via Gramsci) e nel 2016 a Sarzana (in via Castracani), l’Emporio consente l’accesso gratuito a generi alimentari e altri beni di prima necessità a persone e famiglie in temporanea difficoltà economica residenti nella provincia della Spezia e della Lunigiana.



Il primo supermercato solidale del nostro territorio è un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus – promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana.

L’Emporio costituisce un aiuto concreto per affrontare una situazione di crisi temporanea e consentire al nucleo familiare di aumentare il proprio livello di autonomia attraverso la gestione di un budget di punti inserito in una tessera e la scelta della spesa da fare. Dal 2013 ad oggi sono state rilasciate oltre 4.500 tessere per un totale di oltre 15.000 persone raggiunte. Nel 2018 sono state rilasciate 1.045 tessere, in aumento rispetto al 2017. Sono invece quasi 500 le tessere attivate durante i primi quattro mesi del 2019.



L’approvvigionamento degli scaffali dell’Emporio è garantito, oltre che dal sostegno della Fondazione Carispezia, di Caritas e dei Distretti socio-sanitari provinciali, dalle raccolte alimentari che si svolgono due volte l’anno nei supermercati del territorio: 30 sono le tonnellate di prodotti donati dalla comunità durante le due raccolte del 2018.



Nella raccolta di sabato 1 giugno saranno impegnati circa 250 volontari in arrivo non soltanto da Caritas e dalle Parrocchie della provincia, ma anche da Protezione Civile di Sarzana, Gruppo Alpini, Chiesa Evangelica Battista, Società San Vincenzo de Paoli, Croce Rossa e Saguarcost Sarzana.



Tra i volontari anche molti studenti di diversi istituti scolastici del nostro territorio, come i ragazzi del Liceo Pacinotti della Spezia e dell’Istituto Parentucelli/Arzelà di Sarzana, che si avvicinano a questa realtà attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e grazie al progetto “Io sto con l’Emporio”, dedicato a coinvolgere le scuole secondarie in un percorso di sensibilizzazione sul tema dell’emergenza alimentare.





La campagna di comunicazione di questa raccolta è stata sviluppata dagli studenti dell’Istituto Cardarelli della Spezia nell’ambito del contest grafico “Io sto con l’Emporio”, giunto alla terza edizione. Le scuole che si aggiudicano il contest grafico ricevono in premio materiale didattico multimediale offerto dalla Fondazione Carispezia. Il contest è ancora aperto per la raccolta di autunno; per informazioni le scuole possono contattare comunicazione@caritasdiocesana.it



L’elenco dei supermercati che aderiscono alla raccolta di sabato 1 giugno e sabato 7 giugno ad Aulla, e tutte le informazioni per conoscere le diverse modalità di aiuto a favore dell’Emporio, sono reperibili sul sito www.emporiodellasolidarieta-sp.it. Durante le giornate di Raccolta è anche possibile ricevere ulteriori informazioni ai seguenti numeri: 0187- 738107 e 339 3365047.



Con l’hashtag #Iostoconlemporio è possibile condividere sui social le esperienze, le immagini e i racconti di tutti coloro che offrono il proprio sostegno all’Emporio nel corso della raccolta e durante tutto l’anno.