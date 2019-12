Emporio della solidarietà, 15mila persone aiutate dal 2013

La Spezia - In dicembre, intanto, sono proseguite le raccolte di generi alimentari e di prima necessità che, dopo i supermercati cittadini, hanno coinvolto ora ragazzi e ragazze di alcune scuole. Sono raccolte sempre a favore dell’Emporio della solidarietà, dove, alla Spezia e a Sarzana, le persone in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente. Al liceo “Giuseppe Mazzini” del “Due giugno”, ad esempio, sono stati raccolti oltre cento chilogrammi di pasta, biscotti, pelati e altri prodotti alimentari. La raccolta, organizzata all’interno della scuola grazie al sostegno della dirigente Francesca Del Santo, degli insegnanti di Religione don Manrico Mancini, Germana Pisi e Stefania Lari, di tutto il corpo docente, è resa possibile grazie alla generosità delle famiglie e degli studenti. Una raccolta simile si è tenuta giovedì scorso all’istituto “Capellini – Sauro”, sempre alla Spezia. Il servizio dell’Emporio, come è ormai noto, è gestito per conto della Caritas dalla onlus “Piccola matita” ed è sostenuto da Fondazione Carispezia insieme ai distretti sociosanitari provinciali ed alla Società della salute della Lunigiana. Dal 2013 ad oggi sono state rilasciate oltre 4.500 tessere per un totale di oltre 15.000 persone raggiunte. Nel 2018 le tessere sono state 1.045, in aumento sul 2017, e quasi 500 quelle attivate nei primi quattro mesi del 2019. Le informazioni per conoscere le diverse modalità di aiuto all’Emporio sono su www.emporiodellasolidarieta–sp.it. La Caritas informa inoltre che, con una donazione di 49 euro, si può garantire la spesa per un mese intero ad una famiglia.