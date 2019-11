Emigrare all'estero? Spezzini tra i più 'casalinghi' d'Italia

La Spezia - Il fenomeno migratorio viene soppesato quasi sempre guardando a chi in Italia arriva, con particolari attenzioni politiche agli approdi via mare dall'Africa, tema dei temi degli ultimi due anni e assoluta colonna portante dell'agenda politica e delle strategia comunicativa di parte dell'arco costituzionale. Ma fuoriuscire dal proprio Paese è un fenomeno anche riguarda anche gli italiani, ed è a questo aspetto che IlSole24Ore, su dati Istat, ha provato a dare una dettagliata dimensione. “L’emigrazione – scrive il principe dei quotidiani economici - ha coinvolto alcune comunità italiane con numeri a volte molto maggiori di quanto potremmo immaginare. Se partiamo dalle grandi città, per esempio, troviamo che ogni cento romani residenti nella capitale, undici sono registrati all’estero. Ma andando verso località di provincia i numeri crescono fino a diventare enormi nei piccoli comuni con meno di 10mila abitanti: in alcune località del sud, per esempio, i residenti all’estero sono anche tre, quattro o cinque volte di più di coloro che effettivamente vivono nel proprio luogo di origine”.



Lo 'scettro' della graduatoria provinciale dell'emigrazione verso l'estero è ligure e spetta all'Imperiese, la cui collocazione al confine con la Francia certo è un fortissimo incentivo a mettere il naso fuori. La statistica dice 31 emigrati ogni 10mila abitanti nella provincia dell'estremo ponente ligure, prendendo in considerazione il dato medio 2012-2017. Trenta fuoriusciti per Bolzano, che come Imperia è terra di confine. Seguono Agrigento (28) ed Enna (25), picchi di una Sicilia che guarda abbastanza generosamente fuori dalla madrepatria. Il primato dei casalinghi lo troviamo a Taranto (8 emigrati all'estero ogni 10mila abitanti). Lo Spezzino, questo dicono i numeri, si rivela terra di persone pochi inclini a spostarsi all'estero: 11 fuoriusciti ogni 10mila abitanti. Un valore inferiore, ad esempio, alla stragrande maggioranza delle province del Nord, dove la norma è stare sopra i 15 espatriati. E proprio a quota 15, tanto per completare il ragionamento a livello regionale, stanno le province di Genova e Savona. Con lo Spezzino al Nord pareggiano Parma e Forlì Cesena. Sotto sta solo Rovigo (10).