Emergenze e buone prassi per salvare l'ambiente. Si parte dalla scuola

La Spezia - Un grande progetto che unisce le scuole spezzine, per farle riflettere sull'emergenza climatica. Una nuova tappa sulla consapevolezza nei confronti dell'ambiente che questa mattina ha raggiunto il culmine con un incontro all'Istituto Einaudi Chiodo in Via XX Settembre. In un periodo in cui le popolazioni mondiali aprono gli occhi, sulla salvaguardia del mondo intero, nelle scuole spezzine si parte da tante piccole regole che nel tempo daranno frutti importanti.

"E' fondamentale - ha spiegato il dirigente Paolo Manfredini -. Si parte dalla conoscenza scientifica e la capacità di vedere criticamente la direzione che sta prendendo il mondo. Questa è la base e speriamo che il processo produca dei cambiamenti nei giovani e in noi stessi, negli stili di vita e nelle posizioni personali. Si parte anche dalle piccole cose. L'impegno, anche internazionale, dei più giovani è molto incoraggiante".

La docente di Economia aziendale Elisabetta Manuguerra ha aggiunto: "Il nostro istituto è all'avanguardia sulle tematiche ambientali, ad esempio nei miei programmi inserisco sempre lo sviluppo sostenibile. Quest'anno tutto il collegio ha approvato la dichiarazione di emergenza climatica e tutti ci siamo impegnati a intraprendere e approfondire nei nostri programmi almeno un argomento legato allo sviluppo sostenibile. La differenza la fanno anche i comportamenti quotidiani, nel nostro istituto siamo partiti con la donazione delle borracce sostenibili ai ragazzi di prima consapevoli che nei prossimi anni potrebbero esserci degli scontri per l'appropriazione delle risorse idriche. Ognuno però deve prendersi cura del proprio ambiente a partire dai propri comportamento ed è la scuola il luogo eletto per imparare a farlo".

All'iniziativa dell'Einaudi Chiodo ha partecipato anche l'assessore all'Ambiente del Comune della Spezia Kristopher Casati che ha portato come esempio il percorso intrapreso dall'amministrazione. "Ho ribadito che sono le persone a fare la differenza a tutti i livelli a partire da noi amministratori per arrivare alle scuole e agli studenti. Ho voluto citare anche i risultati sulla differenziata per il Comune della Spezia e sulla riduzione dell'indifferenziato e la riduzione delle tariffe. Gli spezzini sono i più virtuosi della provincia e abbiamo raggiunto risultati ottimi a livello nazionale".