Emergenza freddo, servono volontari e coperte

La Spezia - E' il momento di essere più buoni e aiutare chi è in difficoltà. Sarebbe perfetto se fosse così tutti i giorni, perché a fare del bene non si sbaglia mai. Adesso però diventa più urgente prendere vecchie coperte, piumoni e abiti caldi per aiutare chi non ne ha.

C'è ance chi in materia è davvero esperto, la Caritas diocesana ad esempio che lancia l'appello per trovare, appunto, coperte e quant'altro da offrire a chi è meno fortunato. Con l'arrivo del freddo don Luca Palei, direttore della Caritas spezzina, fa il punto sui servizi.

"L'anno scorso abbiamo raccolto 550 coperte - ha spiegato -. Ora chiediamo un aiuto per recuperarne altre. La Locanda del samaritano è già aperta ed è una risposta importante per il territorio e per accedervi è sufficiente rivolgersi ai centri d'ascolto diocesani oppure parrochiali, ai Servizi sociali del Comune della Spezia oppure all'ambulatorio mobile che gira già per la città".

"Chiediamo anche la disponibilità dei volontari - ha proseguito don Luca - per il servizio colazione oppure anche per passare una notte con noi. La ricerca dei volontari non si ferma e chiediamo la disponibilità a stare con i nostri ragazzi. Le coperte ora sono una priorità perché alcune persone, per una delicata situazione personale, non vogliono entrare in dormitorio. Il vostro aiuto sarebbe un grande dono di provvidenza".



Per chi volesse contribuire e consegnare i materiali richiesti può portarli alla Cittadella della Pace (tutto il giorno), al point di Via Chiodo dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16 ai centri d'ascolto della Spezia e Sarzana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.