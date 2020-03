Emergenza coronavirus, Fondazione Carispezia stanzia 500mila euro

Via Chiodo interviene per sostenere lo sforzo del sistema sanitario.

La Spezia - Fondazione Carispezia ha stanziato un fondo di 500mila euro per far fronte all’emergenza Coronavirus che andrà a beneficio della sanità locale, con l’obiettivo di supportare lo sforzo straordinario che il sistema sanitario sta compiendo in questi giorni. Le modalità di utilizzo del fondo saranno individuate di concerto con i vertici dell’azienda sanitaria, sulla base delle necessità più impellenti segnalate dall’azienda stessa.



“Vogliamo confermare la nostra vicinanza al territorio e alla comunità mettendo a disposizione, come prima iniziativa, risorse immediatamente disponibili per le esigenze più urgenti che la sanità locale si trova ad affrontare nel contrastare l’emergenza del Coronavirus. La Fondazione intende così contribuire a sostenere lo sforzo straordinario di tutto il personale sanitario volto a garantire la possibilità di cura alle persone colpite dal virus” dichiara Claudia Ceroni, presidente della Fondazione Carispezia.