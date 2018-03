Elezioni russe, seggi aperti alla Spezia nel giorno di San Giuseppe

I cittadini russi potranno esprimere la propria preferenza sabato 17 marzo in via del Popolo 8.

La Spezia - Seggi aperti anche alla Spezia in vista delle elezioni presidenziali russe. Per i circa 150 cittadini di nazionalità russa residenti in provincia, più eventuali visitatori di passaggio, ci sarà modo di esprimere la propria preferenza su chi dovrà essere il nuovo inquilino del Cremlino con un anticipo di 24 ore rispetto ai connazionali in patria. Per i residenti all'esterno e per chi dovesse trovarsi in Italia per motivi di lavoro o turismo sarà infatti possibile recarsi alle urne con 24 ore d'anticipo rispetto a Mosca e San Pietroburgo.

Il seggio spezzino, uno dei tre liguri, si trova presso la sede di Confabitare in via del Popolo 8 e sarà aperto dalle 12 alle 17 di sabato 17 marzo, che tra l'altro cade nel giorno della festa per il patrono della città. Urne aperte anche a Sanremo negli stessi orari, mentre presso il consolato generale della Federazione Russa a Genova (via Ghirardelli Pescetto 16) i seggi aprono domenica 18 marzo dalle 8 alle 20.



Sono otto i candidati che si sfideranno, con Vladimir Putin che più che favorito è dato come scontato vincitore. L'ex funzionario del KGB è di fatto il leader del gigante post sovietico da quasi vent'anni e nelle consultazioni del 2012 si impose al primo turno con oltre il 60 per cento delle preferenze. In caso nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, a quel punto si andrebbe al ballottaggio tra i due più votati domenica 8 aprile (eventualmente da comunicare le date spezzine).

Grande assente tra i candidati è Alexey Navalny, la più significativa figura di oppositore al dominio di Putin, arrestato a più riprese nel corso degli ultimi mesi a causa del suo attivismo e dichiarato incandidabile dalla Procura generale russa a fine 2017. Chi uscirà vincitore dalle urne la prossima settimana otterrà un mandato fino al 2024. Per votare occorre essere maggiorenni (18 anni compiuti) e presentare il documento valido che conferma la cittadinanza russa.