Elezioni, come avere i certificati medici per gli elettori non deambulanti

La Spezia - In occasione delle consultazioni elettorali politiche del 26 maggio 2019, si informano gli elettori interessati che l’Ufficio Territoriale di Governo della Spezia ha diramato istruzioni ai sindaci per l’esercizio del diritto di voto degli elettori:



1. che necessitano di accedere ai seggi con sedia a ruote (elettori non deambulanti)

2. che necessitano di un accompagnatore (elettori portatori di handicap impossibilitati ad esercitare

autonomamente il voto)

3. che si trovano in stato di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti

da gravissime infermità (Legge n. 22 del 22.01.06 e s.m.i.).



L’Ufficio Territoriale di Governo della Spezia ha comunicato che il Presidente di Seggio potrà accertare l’esigenza dei non deambulanti di accedere a sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche tramite attestazione medica precedentemente rilasciata dall’ASL anche per altri fini (ad esempio certificazione di invalidità civile, certificazione per L.104/92) o tramite copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione eseguita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Il diritto all’accompagnare nella cabina elettorale, riservato all’elettore handicappato impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto al voto, può essere annotato, su richiesta dell’interessato presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, sulla tessera elettorale personale mediante apposizione di uno specifico codice, come previsto da una recente normativa (L. n.17/2003). Le suddette indicazioni rivestono notevole snellimento nell’esercizio del diritto di voto degli interessati, in quanto:

per i soggetti non deambulanti, è sufficiente presentare al Presidente del seggio attestazioni mediche precedentemente rilasciate dalla ASL anche per altri scopi o copia autentica della patente speciale di guida;

per i soggetti handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto, è sufficiente far annotare a richiesta presso i Comuni tale condizione sulla tessera elettorale personale (tramite il simbolo “AVD”), valida per più consultazioni elettorali.



Nei casi suddetti non è più quindi necessario recarsi agli ambulatori ASL per il rilascio di apposita certificazione per tali scopi. Si comunica che gli interessati sprovvisti di precedente attestazione medica o di annotazione sulla tessera

personale, potranno rivolgersi agli ambulatori ASL come da prospetto sotto indicato con la raccomandazione ad uso delle successive consultazioni elettorali di mantenere copia della documentazione rilasciata e di provvedere all’annotazione del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale nei casi che ricorrono.