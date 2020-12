Elenco delle farmacie aperte, in città, da Capodanno fino all'8 gennaio

La Spezia - Giorni di festa e notizie di servizio. Nei giorni rossi, per le vacanze e per il decreto Natale, non mancherà il presidio sanitario delle farmacie. Di seguito il dettaglio di tutti gli esercizi aperti dal 31 dicembre fino all'8 gennaio.



Farmacie di turno giornaliero diurno e notturno 24 ore dalle 8.30 alle ore 08.30 del giorno dopo. Turni validi dal 31 dicembre all'8 gennaio



Giovedì 31 dicembre 2020

Croce Rossa – Diurno E Notturno Corso Cavour Ang. Via Mazzolani 0187 - 735061



Venerdì 1 gennaio 2021, orario festivo

Di Prima – Diurno E Notturno Via Genova 186 – 0187 - 702585

Dell’aquila - Dalle 08,30 Alle 19,30 – Orario Minimo Via Chiodo 97 - 0187 – 23162



Sabato 2 gennaio 2021

Santa Barbara diurno e notturno Via Sardegna 13 Bragarina 0187 – 515721



Domenica 3 gennaio 2021, orario festivo

Bergero – diurno e notturno Corso Nazionale 33 - 0187 – 501066

Croce Verde – Dalle 08,30 Alle 19,30 – orario minimo Corso Cavour 274 - 0187 – 714940

Lunedì 4 gennaio 2021

Internazionale diurno e notturno Via Monteverdi 41 -0187 – 718373



Martedì 5 gennaio 2021

Tarantola – diurno e notturno Corso Cavour 127 - 0187 – 736396



Mercoledì 6 gennaio 2021 orario festivo

Campodonico – diurno e notturno Via B. Della Torre 20 Pegazzano- 0187 – 705404



Farina – Dalle 08,30 Alle 19,30 – orario minimo

Via Veneto 297 - 0187 - 506243



Giovedì 7 gennaio 2021

Della stazione – diurno e notturno Via Fiume 75 - 0187 – 706147



Venerdì 8 gennaio 2021

Farmaceutica – diurno e notturno Via Prione 263 - ang. Via dei Mille 0187 – 737183



Si precisa: nei giorni feriali tutte le altre farmacie osservano il seguente orario minimo di apertura: dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. L’accesso nella ztl è consentito comunicando il numero di targa alla farmacia.