Elena, una centenaria al seggio

La Spezia - Dalla più giovane alla più longeva. La signora Elena Delle Piane ieri, accompagnata dal figlio, si è recata al seggio numero 26 della Spezia in Via Montello. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. In realtà la signora Elena ha festeggiato le 100 primavere il primo settembre e da brava cittadina ha fatto il suo dovere votando per il referendum costituzionale e le elezioni regionali. La neo centenaria ha partecipato a votazioni epocali a partire dal referendum che sancì, in Italia, l'uscita di scena della monarchia.

Ieri invece, Città della Spezia, ha raccontato la storia di Sofia che con i suoi 18 anni appena compiuti non solo ha votato per la prima volta ma ha anche aderito all'appello per la sostituzione degli scrutatori che hanno dato forfait a questa tornata elettorale.



Intanto questa mattina alle 7 sono riprese in tutti i seggi le operazioni di voto per la consultazione referendaria e le elezioni regionali e amministrative.

È regolarmente ripresa anche la raccolta dei voti domiciliari per i soggetti in isolamento fiduciario/quarantena da Covid-19.