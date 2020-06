Elementari e medie, l'ultimo giorno di scuola è a palazzo civico

La Spezia - Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Giulia Giorgi hanno incontrato gli alunni della scuola primaria e media Isa 8 e Isa 7. L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione Peracchini per dare modo ai giovani studenti di salutarsi e ritrovarsi tutti insieme vista la brusca interruzione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid l’anno scolastico.



"Inclusione e integrazione sono le fondamenta su cui si regge la scuola - dichiara il sindaco - purtroppo a causa dell'emergenza covid-19 i bambini e i ragazzi hanno vissuto un anno scolastico lontano dai banchi, dai propri compagni e dai propri insegnanti. La didattica a distanza è senza dubbio una risorsa importante durante l'emergenza per garantire il diritto allo studio, ma è uno strumento che non può esaurire completamente la vera funzione sociale che è propria della scuola, luogo di apprendimento ma soprattutto di socialità. Per rimediare abbiamo organizzato con l'assessore ai Servizi Educativi, Giulia Giorgi per l'ultimo giorno di scuola delle quinte elementari e delle terze medie un momento per stare insieme, per ritrovarsi dopo mesi e per salutarsi al termine del ciclo scolastico accompagnati dai loro insegnati che ringrazio per tutti gli sforzi fatti in questi mesi e non aver mai fatto mancare il loro supporto ai loro alunni. A tutti i livelli istituzionali siamo impegnati per ripartire a settembre in sicurezza e per cercare di garantire che questo sia l'ultimo anno scolastico trascorso in questo modo. Un pensiero lo vorrei rivolgere anche ai ragazzi delle superiori, presi in questi giorni con l'esame di maturità, con un grande in bocca al lupo".



Domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10 in piazza Europa nuovo incontro con gli alunni della 5° A e 5° B dell’Isa 4, Garibaldi. Alle 10.30 è invece previsto l’incontro con i bimbi della 5° C dell’Iosa 4 e 5°A dell’Isa 4 dei Vicci. La mattinata si concluderà alle ore 11 con il saluto ai bambini della 5° Isa 2 di Marola, della 5° Isa 7 e della 5° F Isa 7.