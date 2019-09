Effetto Spezia 'picchia' su Guerri e chiarisce: "Baldino unico titolato a rappresentarci"

La Spezia - Intervento dell'associazione Effetto Spezia



In merito ad alcuni comunicati stampa in cui si sollecita l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei due vicari del Presidente Guerri ad esprimere un parere circa la vicenda che da mesi vede coinvolto lo stesso Presidente del Consiglio e il suo capogruppo Baldino, EFFETTO SPEZIA intende rimarcare come ancora una volta si indichi la strada sbagliata sia da un punto di vista strettamente amministrativo, a maggior ragione dopo il chiarissimo parere del Ministero voluto e sollecitato proprio dalla stessa amministrazione che ha ben spiegato come i termini della vicenda vadano risolti a livello politico. Dunque ripercorriamo la vicenda e cerchiamo di capire.

Guerri intende presentarsi per l’ennesima volta come candidato sindaco alle amministrative spezzine del 2017. Cerca dunque di attingere voti e volti da quella che risulta essere la propria area di riferimento e interpella molti di noi tra cui proprio Baldino, esponente ex cinque stelle che da candidato alle regionali del 2015 pur osteggiato dal suo stesso partito di voti a nel solo comune di spezia ne aveva presi circa 400.

Baldino è conosciuto per molte battaglie ambientaliste come Piazza verdi, Cernaia ed è uno dei fondatori insieme a molti altri esponenti del comitato piazza Verdi di un nuovo organo istituzionale denominato Tavolo del Verde insieme al compianto Ing. Bracco. Baldino che avrebbe potuto essere a sua volta candidato sindaco di altre liste accetta di dare una mano a Guerri e insieme a alcuni altri della nostra associazione si prodiga moltissimo nella campagna elettorale di Guerri.

Le cose non vanno esattamente come sperato, ma il risultato ottenuto è comunque ampiamente al di sopra di quanto ottenuto dal Signor Guerri in tutte le sue precedenti discese in campo, quasi il doppio, a dimostrazione di come la presenza di alcuni candidati civici e impegnati da tempo sul campo come Baldino, Rita Casagrande, Alfonso De Maria, Annamaria Barini, Luigi Tartaglione, Nadia Zaborra, Aldo Marcello Sebastiani e lo scrivente siano riusciti a “sdoganare” l’immagine non a tutti molto gradita di Guerri facendo convogliare su di lui, anche

complice la non discesa in campo di un altro candidato civico di peso quale Marco Grondacci molte più preferenze che in precedenza.

Tuttavia appena terminata la consultazione l’atteggiamento di Guerri già di tanto in tanto ambiguo durante la campagna elettorale diventa incomprensibile. Non si presenta a riunioni indette da alcuni suoi candidati di spicco, anzi tenta di boicottarle. Tratta sottobanco con le

liste rimaste in campo per il ballottaggio. Alla fine a suo comodo riunisce tutti in una pizzeria (a nostre spese) e con un noto ex candidato dell’estrema sinistra al suo fianco ci propone così di punto in bianco di fare l’apparentamento con il centrodestra di Peracchini.

In politica siamo ormai abituati a vederne ormai di tutti i colori, e la cosa suscita più che altro rabbia proprio perché non partorita dalla collegialità (parola a Guerri evidentemente sconosciuta) di una comunità ma da una trattativa sottobanco. Nella trattativa secondo l’esposizione di Guerri sarebbero stati concordati una serie di punti importanti per la lista civica e per la città, una serie di cariche spettanti ad alcuni componenti del gruppo e il suo ruolo di Presidente del Consiglio. Di tutto ciò in realtà si concretizza proprio solo l’unico punto che lo riguarda: la presidenza e il relativo congruo stipendio.

Tuttavia è Baldino a trarre d’impaccio l’ex candidato sindaco affermando che dopo anni di lotta sul campo fatta a Federici e a questo centro sinistra non trova particolarmente assurdo provare a migliorare le cose collaborando con la parte avversa. Parla di democrazia sassone

dell’alternanza e comunque di un tentativo che merita di essere fatto. I problemi sembrerebbero superati . Ma Guerri ci mette ancora una volta del suo e esclude improvvisamente e in modo assolutamente unilaterale molti dei suoi candidati che gli erano stati più vicino da ogni tipo di confronto levando in molti casi a molti di loro persino il saluto. C’è l’ordine di cessare ogni rapporto. Ordine che Baldino e il sottoscritto si rifiutano di rispettare ribadendo che tutti i componenti della lista hanno medesima diritto e dignità di rappresentare una comunità. Baldino si offre di rappresentare gli esclusi dal “Guerri-pensiero” in consiglio comunale.

Guerri pretende anche di essere capogruppo nonostante in maggioranza essendo appunto nel frattempo stato eletto (come da accordo Presidente si rumoreggia). Baldino lo accontenta e firma la nomina di Guerri, ma non arretra circa l’esigenza che coloro che si sono impegnati in

primissima persona nella campagna elettorale siano rappresentati almeno da uno dei due consiglieri.

Il braccio di ferro si protrae per mesi, con riunioni separate e un capogruppo che non vuole sentir ragioni sino a che per logoramento e qualche incomprensione il gruppo si sfalda. Nel frattempo Guerri è costretto, dopo circa un anno di supremazia politica in cui impone pur rimanendo dietro alla quinte al suo gruppo di presentare decine di interpellanze persino ridicole (memorabili quelle su blackout di corrente in pieno uragano o sacchetti dei rifiuti non

ritirati a capodanno) ,a lasciare la carica di capogruppo a Baldino. Il quale cerca di ricomporre con le persone estromesse e di riconvocare con una certa assiduità il gruppo nel frattempo dissoltosi.

Nel frattempo la situazione in maggioranza è compromessa. Vicende come ACAM, L’ASILO DI VIA FIRENZE, SCALINATA CERNAIA E GAGGIOLA hanno segnato un solco difficilmente rimarginabile con Peracchini. Peraltro ogni tentativo di dialogo viene quasi sempre reso vano da fughe di lettere protocollate, uscite sulla stampa a nome del gruppo, di fantomatici coordinamenti e mai concordate. Per mesi Cenerini tuona che il Gruppo Per la nostra città se ne deve andare. E nessuno né il sindaco né altri lo smentiscono. Baldino dunque inizia a comunicare a Guerri l’esigenza di staccare anche ufficialmente la spina visto che nei fatti la rottura è già conclamata come i voti contrari reiterati del gruppo ai provvedimenti della maggioranza stanno a dimostrare. Guerri temporeggia e Baldino strappa sperando che alla

fine prevalga il buonsenso su altri interessi. Il resto è storia recente. Guerri muto nelle sedi istituzionali fa il diavolo a quattro dietro alle quinte. Si disturba persino il Ministero invece che il buon senso che direbbe che basta applicare un precedente analogo (Caso Cossu consiliatura 2012-2017).

E alla fine il Ministero si esprime e dice l’unica cosa possibile. Una cosa che pone Guerri in netta difficoltà. Il suo capogruppo non può spostare il gruppo all’opposizione senza la maggioranza, impossibile da raggiungere, visto che è composto da soli 2 consiglieri, ma non può essere rimosso o disconosciuto come Capogruppo se non uscendo dal gruppo stesso. Baldino è quindi l’unico titolato a esprimersi a nome del gruppo in tutte le sedi e circostanze e votare, anche per Guerri, nelle commissioni.

Solo un vuoto nei regolamenti dell’ente impedisce a Baldino (il precedente però dovrebbe fare testo) di decidere lo spostamento del gruppo. Un vuoto che andrebbe per il futuro sanato. Per il presente invece dovrebbe essere la politica a risolvere il caso.Mi pare che da mesi Baldino abbia fatto una proposta chiara a Guerri il quale persevera nel sottrarsi ad un normale confronto con i suoi ex attivisti, amici e candidati. Se ci tiene tanto al gruppo e a tener fede ai suoi accordi con Peracchini sa esattamente cosa deve fare.



Effetto Spezia