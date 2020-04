Effetto Covid-19, spostamenti dimezzati rispetto a gennaio

La Spezia - Una soluzione basata sui big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale. Si tratta di City Analytics – Mappa di mobilità, un servizio a supporto dell’emergenza Covid-19, progettato e realizzato da Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel, e da Here Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura. Il nuovo servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della pubblica amministrazione. Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata riferita al periodo 13 gennaio-2 febbraio. Questo significa che, scelto – per fare un esempio – un martedì di marzo, questo verrà confrontato con la media di tutti i martedì contenuti nella cosiddetta baseline 13/1-2/2.



Guardando alla provincia della Spezia, prendendo in esame, ad esempio, martedì 10 marzo, primo giorno con il Decreto 'Io resto a casa' in vigore, si nota un calo degli spostamenti del 23 per cento rispetto al riferimento: in questo caso la media degli spostamenti nei giorni di martedì dal 13 gennaio al 2 febbraio. Considerando lunedì 16 marzo - e qua era in vigore anche il decreto dell'11/3 con cui il presidente Conte ha praticato la prima stretta alle attività commerciali -, si nota un calo del 41 per cento (sempre in riferimento – ora non lo ripeteremo più – alla baseline 13/1-2/2). E dal 16 fino alla fine del mese il -41 per cento è il calo più contenuto: ripetendo l'operazione per tutti i giorni dal 17 al 31 si nota un decremento medio di circa il 50 per cento. Mentre sabato e domenica sono caratterizzati da crolli ancora più consistenti (-77 per cento per domenica 22 e domenica 29 marzo; -66 per cento per sabato 28 marzo). Tenendo a mente che di mezzo c'è anche il decreto con cui, il 22 marzo, il premier ha bloccato tutte le attività non ritenute essenziali. E aprile? Mercoledì 1, giorno del pesce, si è registrato un calo del 56 per cento, dato ben rappresentativo anche degli altri feriali. Compresa la giornata di ieri, martedì 14 aprile che ha restituito un -48 per cento. Rispetto - repetita juvant - alla media degli spostamenti registrata nei martedì dl 13 gennaio al 2 febbraio. Da vedere se nei prossimi giorni, complici le riaperture partite proprio ieri (librerie, piccoli cantieri, capatine negli orti ecc.), il gap andrà assottigliandosi. In generale, con una buona dose di sicurezza si può dire che a marzo e in questa prima metà di aprile, nello Spezzino, gli spostamenti a bordo si sono grossomodo dimezzati - anzi, un po' di più - rispetto all'era della... normalità.



N.RE