Educazione alla pace e rispetto delle diversità nelle scuole spezzine

Giovedì in Sala Dante saranno presentati i percorsi educativo-didattici, filmati ed elaborati grafico-pittorici, creativi realizzati degli istituti nell'ambito del Progetto Miur-Unicef “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

La Spezia - Giovedì 11 ottobre 2018 alle 16.30 in Sala Dante sarà presentato il Progetto Miur-Unicef “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Le scuole dell’infanzia del Comune della Spezia “Pratoverde” Chiappa, “Peter Pan” Via di Monale, “La giostra” Valdellora, “Il castello incantato” 2 Giugno e “Acchiappasogni” Melara, hanno aderito al progetto Unicef-Miur per l’anno scolastico 2017-18 “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” finalizzato ad attivare prassi educative volte alla promozione, la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Bambini e famiglie sono stati coinvolti in significativi percorsi educativo-didattici, atti a favorire l’educazione alla pace, intesa come costruzione costante, da parte di adulti e bambini, di contesti educativi e sociali fondati sui valori della libertà, della solidarietà, dell’equità, della giustizia, della responsabilità individuale e collettiva, del rispetto e dell’accettazione reciproca di tutte le diversità. Nel mese di giugno tutti i materiali relativi ai progetti sono stati visionati e validati dalla Commissione Provinciale costituita da rappresentanti del Comitato provinciale Unicef, dell’Ufficio scolastico provinciale e della Consulta studentesca.



Giovedì 11 in Sala Dante saranno presentati i percorsi educativo-didattici, filmati ed elaborati grafico-pittorici, manipolativo-creativi realizzati dalle singole scuole e verranno consegnati gli attestati “Scuola amica dei bambini e delle bambine” da Manuela D’Alessandro, responsabile per i programmi Scuola e università di Unicef Roma. Saranno presenti Giulia Giorgi, assessore ai Servizi Educativi del Comune della Spezia, Eleonora Gobbato e Rosanna Cucurnia rispettivamente presidente e responsabile scuola del Comitato Unicef La Spezia, Samuele Mantani, referente per la Consulta Studentesca, Roberto Peccenini Dirigente U.S.R. Liguria Ambito territoriale La Spezia e Donatella Mezzani membro dello staff per l’attuazione del sistema integrato 0-6 anni USR Liguria.