Edilizia scolastica, due milioni dal ministero

Un milione per l'adeguamento della palazzina del Parentucelli-Arzelà, la rimanenza per gli edifici dell'istituto Einaudi-Chiodo del comune capuluogo: via ai lavori nel 2019. Arriveranno somme più piccole per manutenzione di altre scuole.

La Spezia - E' stato attivato il Portale web del Ministero dell’Istruzione per consentire alle amministrazioni locali il completamento dell’iter amministrativo necessario al reperimento delle risorse destinate agli interventi sull’edilizia scolastica. A questo proposito la Provincia della Spezia aveva predisposto un pacchetto di proposte da sottoporre a finanziamento del Ministero per quasi 6 milioni e mezzo di euro. In sede di assegnazione delle risorse sono stati finanziati interventi da parte del Miur per circa 1.970.000 euro.



In particolare è stato riconosciuto 1.020.000 euro per l’adeguamento statico e sismico dell’intero edificio del Parentucelli-Arzelà di Sarzana; ulteriori 950.000 euro sono stati attribuiti per il miglioramento statico degli edifici di via XX Settembre e di Via Lamarmora alla Spezia dell’istituto Einaudi-Chiodo. La procedura prevista per l’installazione effettiva di questi due importanti cantieri consentirà l’avvio dei lavori entro la prima metà del 2019. Sempre nell’ambito dell’edilizia scolastica, la Regione ha riconosciuto alla Provincia della Spezia ulteriori risorse destinate ad eliminare le barriere architettoniche nei servizi igienici dell’istituto Cappellini-Sauro (valore dell’intervento 190mila euro); manutenzione straordinaria del complesso sportivo di Via Montepertico per 100mila euro di lavori; 90mila euro sono infine destinati alla sistemazione degli spogliatoi del complesso di via Bragarina (Fossati-Da Passano).



"Proseguiamo tenacemente nella costante ricerca di nuovi finanziamenti da destinare al patrimonio edilizio scolastico -dichiara il Presidente della Provincia Giorgio Cozzani: è questa una priorità che avevo indicato sin dal mio insediamento e che, con l’attribuzione di queste risorse alla Provincia, intendo oggi confermare. Il nostro impegno, adesso, è affinché il procedimento amministrativo per le gare e il successivo affidamento dei lavori parta speditamente per l’insediamento di tutti questi importanti cantieri".