Edilizia scolastica, Cozzani: "E' una nostra priorità"

Aule fredde e danneggiamenti hanno portato il tema al centro dell'attenzione. Il presidente della Provincia: "Abbiamo programmato una serie di interventi e i cantieri sono pronti per partire".

La Spezia - "La situazione degli edifici scolastici, previa le indispensabili segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici, è tra le mie priorità. Circa i problemi dell’Arzelà - Parentucelli, gli uffici tecnici dell’ente stanno già provvedendo alla ricerca del guasto e stiamo intervenendo per adeguare, nel mentre, la situazione climatica delle aule interessate dai problemi sui corpi radianti. Purtroppo il periodo delle vacanze natalizie - essendo rimasto fermo tutto l’impianto per diversi giorni - ha accentuato il problema e, pertanto riconosco, al rientro nelle aule questa settimana, che vi possano essere state situazioni di disagio più critiche.

Analogamente, dopo le segnalazioni che sono pervenute, sono stati effettuati sopralluoghi sull’Einaudi - Chiodo così come su altri plessi scolastici. Interverremo in questi giorni per ripristinare le situazioni di criticità che abbiamo riscontrato". Lo afferma il presidente della Provincia della Spezia, Giorgio Cozzani, intervenendo nel dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici di proprietà dell'ente di Via Veneto.



"Non posso esimermi dal sottolineare che molte delle situazioni lamentate da alcune organizzazioni studentesche sono il frutto di danneggiamenti e vandalismi causati dagli studenti - prosegue Cozzani - e non da particolari inefficienze dei protocolli di manutenzione. Su quest’ultimo aspetto, sarebbe auspicabile che ci fosse più collaborazione anche da parte delle rappresentanze studentesche affinché si possano, di volta in volta, individuare i responsabili e si possa efficacemente ottenere il rimborso dei danni da parte delle famiglie degli autori di questi atti contro il patrimonio pubblico.

Concludo riepilogando, di seguito, gli interventi che abbiamo programmato con il bilancio approvato il mese scorso e che, esperite le procedure amministrative per gli appalti, interesseranno il settore dell’edilizia scolastica: si tratta di un programma ambizioso sugli edifici di nostra competenza e che, sebbene in un quadro di assoluta incertezza sulle risorse e sulla stabilità economico-finanziaria delle Province, non abbiamo tuttavia esitato ad approvare con la mia amministrazione e il consiglio provinciale".



Tra i lavori già aggiudicati e in fase di avvio dei cantieri figurano:

- Rifacimento del manto di copertura dell’edificio sede del Liceo Mazzini (importo lavori a base d’asta 38.825 euro);

- Rifacimento del manto di copertura dell’edificio “Brocca” o “Nuovo Pignone” di Bragarina, sede del ISS Fossati Da Passano (importo lavori a base d’asta 33.487 euro);

- Completamento dell’intervento di ampliamento del Liceo Pacinotti con la realizzazione di nuovi servizi igienici e ristrutturazione con diversa distribuzione degli spogliatoi palestra (importo lavori a base d’asta 24.900 euro);

- Aggiudicazione di appalto per servizi di pronto intervento con il quale affronteremo le problematiche più urgenti nei vari plessi oltre a interventi di adeguamento e di finitura edilizia (importo lavori a base d’asta 39.700 euro).



Sempre con le somme stanziate con il bilancio 2018, sono stati già finanziati interventi in somma urgenza (in ordine di accadimento) presso:

- Istituto Einaudi (ex Eca): ripristino copertura (importo a consuntivo compresa Iva 12.450 euro);

- Istituto Casini: sistemazione copertura (importo a consuntivo compresa Iva 4.479 euro);

- Istituto Einaudi: ripristino copertura (importo a consuntivo compresa Iva 3.027 euro);

- Liceo Artistico/Istituto Casini – località Montepertico: demolizione dell’intonaco pericolante di facciata (importo a consuntivo compresa Iva 29.000 euro);

- Istituto Arzelà - Parentucelli di Sarzana: interventi sulle tubazioni dell’impianto di riscaldamento (importo a consuntivo compresa Iva 3.176 euro);

- Iss Capellini - Sauro: intervento sulle coperture per infiltrazioni (in corso – importo presunto a fine lavori 44.207 euro).



Altri interventi eseguiti nel 2018 sono stati:

- Istituti vari: sostituzione delle lampade di emergenza (importo a consuntivo compresa Iva 6.466 euro);

- Lavori ampliamento al Liceo Pacinotti presso edificio ex Gil per la realizzazione di sette nuove aule (importo complessivo compresa Iva 55.000 euro);

- Interventi di manutenzione su serramenti e finiture edilizie presso Istituto Casini (importo complessivo compresa Iva 25.000 euro).



Per l’abbattimento delle barriere architettoniche la Provincia ha previsto a bilancio per il 2019 i seguenti interventi:

- plesso dell’ex Iti 190.000 euro (lavori aggiudicati, cantiere in fase di avvio);

- plessi di Bragarina 100.000 euro (lavori aggiudicati, cantiere in fase di avvio).



Per l’adeguamento e mantenimento dell’impiantistica dedicata alla Prevenzione incendi inerenti tutti gli edifici scolastici (Einaudi - Chiodo, Casini, Cardarelli, Costa, Capellini, Mazzini, Pacinotti, Bragarina, Sarzana) 240.000 euro.



Per il miglioramento delle condizioni statico-sismico degli edifici che ospitano le scuole è stato approvato il seguente programma di lavori:

- Einaudi - Chiodo (entrambi i plessi) 950.000 euro - già finanziato e previsto nel 2019;

- Parentucelli - Arzelà 1.000.000 euro – già finanziato e previsto nel 2019;

- Capellini - Sauro 2.200.000 euro – già finanziato e previsto nel 2019;

- palestra di Via Cernaia (Istituto Chiodo) 250.000 euro – programmato nel 2019;

- edifici di Via Fontevivo 1.120.000 euro - programmato nel 2019;

- complesso di Via Federici 1.860.000 euro – programmato nel 2019;

- Via Montepertico 985.000 euro – programmato su due annualità 2019/2020;

- Pacinotti 600.000 euro – programmato nel 2020;

- Via Carducci 740.000 euro – programmato nel 2020;

- Liceo Mazzini 540.000 euro – programmato nel 2020;



"Come facilmente intuibile, abbiamo posto grande attenzione e impegno per le nostre scuole e, consapevoli delle tempistiche dettate in molti casi dalla complicatezza burocratica delle procedure di appalto, assicuro il massimo impegno dell’amministrazione provinciale per la realizzazione di questo ambizioso piano di investimenti", conclude Cozzani.