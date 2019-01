Edifici Arte, il presidente Tognetti: "Al momento nessuno sgombero, analisi in corso"

L'architetto alla guida dell'Agenzia spiega che è prematuro parlare di evacuazioni.

La Spezia - Sgombero imminente per un edificio Arte alla Spezia: questo si legge, tra le varie cose, nel resoconto ufficiale relativo al consiglio regionale di ieri diramato dalla Regione. In particolare, si legge che l'assessore all'Edilizia, Marco Scajola, ha “annunciato un progetto di ricollocazione complessivo anche per le famiglie che, a breve, dovranno essere sfollate da un altro edificio di Arte alla Spezia, che necessità di una ristrutturazione”. Un'eventualità che ha fatto sorgere più di una domanda nei nostri lettori. E che oggi, interpellato da CDS, il presidente di Arte La Spezia, l'architetto Marco Tognetti, va decisamente a chiarire. “Sono in corso sondaggi e verifiche su immobili Arte sia in Via Bologna sia in altre zone della città – spiega -. Da qui a predisporre sgombere ce ne corre e io mi auguro non sia necessario. Ora finiamo i sondaggi poi, in funzione dei risultati, vedremo il da farsi. Anche in caso di esiti non confortanti non è comunque detto che sarà necessario evacuare: determinate operazioni di consolidamento possono essere svolte anche senza sgomberare, oppure liberando un piano alla volta”.