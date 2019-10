Ecosistema urbano, Spezia perde nove posizioni

La Spezia - La Spezia perde quota nella classifica 2019 di Ecosistema urbano, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia. Una graduatoria guidata da Trento (che sale dal quarto al primo posto), Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma, presenze stabili ai piani alti della graduatoria. Il capoluogo del levante ligure, come detto, scende dal 12mo posto del rapporto 2018 al 21mo attuale, medesimo piazzamento ottenuto in occasione dell'edizione 2016 di Ecosistema urbano. Nel 2017 la città era risultata 17ma. Il calo non è solo nel posizionamento ma anche nel punteggio, che decresce da un 65.4 a 68.8 per cento di 'compatibilità' ambientale, ben distante dell'81.2 della capolista Trento e della seconda Mantova (80.6), ad esempio, ma anche, in senso opposto, da centri quali Genova (48.4), Torino (40.3), Roma (39.9), nonché dai vicini di Massa, che con il 37 per cento 'conquista' un 96mo posto facendosi spazio tra i casi più critici, sotto i 40 punti percentuali, quasi tutti concentrati al Sud ma non senza altre eccezioni quali Alessandria e Imperia (39.5), che con Genova e Savona (57) insegue la lepre Spezia in territorio ligure. Il Rapporto tiene conto di una cospicua serie di parametri quali qualità dell'aria, mobilità più o meno verde, situazione dei depuratori, circolarità dell'economia, transizione verso le energie pulite.



“L’Italia, rispetto alle grandi sfide urbane – spiegano da Legambiente - appare distratta, svogliata, assente. Ci sono città che riescono a raggiungere buoni, talvolta ottimi, ma si tratta però dell’opera solitaria di singole amministrazioni locali, non di un progetto nazionale. Mentre ora più che mai serve un impegno diretto del governo e un’alleanza vasta e trasversale che metta in rete tutti gli attori in campo per un nuovo rinascimento urbano che, attraverso nuove politiche climatiche, renda possibile una riduzione della spesa per la mobilità o per la casa sostenendo così la capacità di spesa delle famiglie, che con strategie antismog più efficaci o fermando il consumo di suolo sia anche in grado di far germogliare progetti di rigenerazione delle aree urbane e di restituire qualità e dignità alle periferie. Guardando alle città non più come a un semplice elenco di campanili, ma come laboratorio privilegiato di un reale green new deal”.



Tra le valutazioni del rapporto riferite alla Spezia, c'è un 'sufficiente' (valore medio tra insufficiente e scarso da un lato e buono e ottimo dall'altro) alla voce qualità dell'aria, che rispetto all'edizione 2018 vede migliorare tre parametri su quattro (biossido di azoto, ozono e Pm 10) e un lieve peggioramento sul fronte Pm 2,5. 'Sufficiente' anche la gestione dei rifiuti, male la dispersione di acqua lungo la rete idrica: la differenza percentuale tra acqua immessa e consumata per usi civili, industriali e agricoli è del 52 per cento, un valore non lusinghiero e peggiorato di quasi sei punti rispetto al report del 2018. L'offerta di trasporto pubblico, con 42 chilometri-vettura per abitante (stesso valore della rilevazione precedente), si conferma tra le più sostanziose a livello nazionale, preceduta solo da quelle di Cagliari e Trento. E se gli italiani all'auto privata non rinunciano, La Spezia si conferma tra i capoluoghi di provincia meno quattro ruote dipendenti, con 51 auto ogni cento abitanti: meglio fanno solo Venezia (per ovvie ragioni) e Genova, con 43 e 47 macchine. Tra i valori invariati rispetto al check up dello scorso anno, il verde fruibile (poco meno di 12 metri quadri ad abitante), solare termico e fotovoltaico pubblici (2.7 Kw ogni mille abitanti), isole pedonali (0.33 metri quadri per abitante). Lieve incremento per il numero di viaggi annuali per utente a bordo dei mezzi pubblici (da 134 a 142).