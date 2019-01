Eclissi totale di Luna fra domenica e lunedì

La Spezia - Nuovo interessante evento astronomico, assolutamente da non perdere. Nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 gennaio sarà protagonista un’eclissi totale di Luna. La cosiddetta superluna è pronta per ossere osservata ma attenzione perché in questa occasione specifica l’eclissi non sarà visibile in tutte le sue fasi ma, meteo permettendo, sarà possibile seguire tutta la fase di eclissi totale. Per vederla dovrete fare un’alzataccia: il primo avvistamento della penombra è previsto alle 3:36 del mattino,mentre alle 4:34 inizierà la fase d’ombra, seguita alle 5:41 dalla fase totale, la più attesa. Il momento clou è fissato alle 6:02 del mattino. Poi toccherà alla seconda parte dell’eclissi, con la conclusione della fase totale (6:44), la fine della parte di ombra (7:52) e in ultimo la fine della penombra (8:50).