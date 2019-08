Ecco le farmacie aperte nella settimana più vacanziera dell'anno

La Spezia - L'Ordine provinciale dei farmacisti spezzini rende noto gli orari riguardanti i presidi farmaceutici del Comune della Spezia nella settimana che va dal 9 al 16 agosto.



Orario diurno feriale con orario minimo continuato (8.30 - 20)

ALLEANZA - VIA CHIODO, 145 - tel. 0187 738.007 (da lunedì a venerdì)

ARGENTIERI - VIA V. VENETO, 117 - tel. 0187 511.179

CROCE VERDE - CORSO CAVOUR, 274 - tel. 0187 714. 940

DELLA STAZIONE - VIA FIUME, 75 - tel. 0187 706.147

FARMACEUTICA - VIA PRIONE, 263 - ANG. VIA DEI MILLE - tel. 0187 737.183 (chiusa dal 15/8)

TAPPARO - CORSO CAVOUR, 205 - tel. 0187 738.314



Farmacie di turno giornaliero diurno e notturno 24 ore dalle ore 8.30 alle ore 8.30 del giorno dopo

VENERDI' 9 AGOSTO

DI PRIMA Via Genova 186

Tel.0187 702 585

Diurno e notturno



SABATO 10 AGOST0

DEGLI SPEZIALI Via Genova 96

Tel.0187 704 210

Diurno e notturno



DOMENICA 11 AGOSTO (ORARIO FESTIVO)

CAMPODONICO Via B.Della Torre 20 - Pegazzano

Tel.0187 705 404

Diurno e notturno



FARINA (Dalle ore 8.30 alle 20.00 orario minimo)

Via Veneto 297

Tel.0187 506 243



LUNEDI' 12 AGOSTO

FARMACEUTICA Via Prione 263 -ang. via Dei Mille

Tel.0187 737 183

Diurno e notturno



MARTEDI' 13 AGOSTO

BEDINI Via Prione 124

Tel.0187 736 130

Diurno e notturno



MERCOLEDI' 14 AGOSTO

BARACCHINI Viale Garibaldi 91

Tel.0187 715 003

Diurno e notturno



GIOVEDI' 15 AGOSTO (ORARIO FESTIVO)

DEL PORTO Via V.Veneto 154

Tel.0187 734 006

Diurno e notturno



CROCE VERDE Corso Cavour 274

Tel.0187 714 940

Dalle 08.30 alle 20.00 - orario minimo



VENERDI' 16 AGOSTO

INTERNAZIONALE Via Monteverdi 41

Tel.0187 718 373

Diurno e notturno



NEI GIORNI FERIALI TUTTE LE ALTRE FARMACIE OSSERVANO IL SEGUENTE ORARIO MINIMO DI APERTURA: DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 16 ALLE 20



FARMACIE APERTE SABATO POMERIGGIO 10 AGOSTO, ORARIO MINIMO 16 - 20

ARGENTIERI - VIA V. VENETO, 117 - tel. 0187 511.179

BARACCHINI - VIALE GARIBALDI, 91 - tel. 0187 715.003

BASTIANI - VIALE FIESCHI, 218 - MAROLA – tel. 0187 731.248

BERGERO - C.NAZIONALE 33 - tel.0187 501.066

BONASCHI - VIA PRIONE, 124 - tel. 0187 736.130

CROCE BIANCA - P.ZZA SANT'AGOSTINO, 13 - tel. 0187 738.041

CROCE VERDE - CORSO CAVOUR, 274 - tel. 0187 714.940

DEGLI SPEZIALI - VIA GENOVA, 96 - CHIAPPA - tel 0187 704.210

DELLA MARINA - VIA BUONVIAGGIO, 149 - tel 0187 512.612

DELLA STAZIONE - VIA FIUME,75 - tel. 0187 706.147

DI PRIMA - VIA GENOVA, 186 - CHIAPPA - TEL. 0187 702 585

FARINA - VIA V. VENETO, 297 - TEL. 0187 506 243

FARMACEUTICA - VIA DEL PRIONE, 263 – TEL. 0187 737 183

INTERNAZIONALE - VIA MONTEVERDI, 41 - TEL 0187 718 373

MAGLIO VIA PAVERANO, 1 - FABIANO BASSO - TEL. 0187 731 226

SANTA BARBARA - VIA SARDEGNA,13 - BRAGARINA - TEL.0187 515 721

TAPPARO - CORSO CAVOUR, 205 - TEL. 0187 738 314

TARANTOLA - CORSO CAVOUR, 127 – TEL. 0187 736 396