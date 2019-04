Ecco la stagione dei tripli accosti, la Capitaneria chiede una serie di simulazioni con la realtà virtuale

La Spezia - La realtà virtuale sarà il primo sistema di valutazione dei tripli accosti di navi da crociera di grandi dimensioni all'interno dello specchio di mare che si trova tra il Molo Garibaldi e Calata Paita.

I progetti per la progressiva trasformazione del primo bacino portuale volti ad implementare le capacità turistico/ricreative, e l'avvio della stagione che prevede tra l'altro, l'arrivo di numerosi navi di ultima generazione agli accosti, in diverse occasioni con la contemporaneità della presenza, hanno infatti spinto la Capitaneria di porto a ritenere opportuno, per esigenze di sicurezza della navigazione, di effettuare simulazioni con software specifici e coinvolgendo piloti, rimorchiatori e ormeggiatori.



L'Autorità di sistema portuale ha individuato nella ditta genovese Scenario S.r.l., che ha presentato un preventivo di 12.500 euro, il soggetto in possesso di software adeguati ed in grado, quindi, di effettuare le simulazioni richieste.